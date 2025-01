¡ÖÄ»µï¡×¤ä¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¡×¤Ê¤É³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©¡¼¥¯¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥ï¥ó¤Î³«±¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×

「なんばウォーク」にて、2025年1月16日(木)から1月31日(金)までの期間限定イベント、「なんばワンの開運ストリート」を開催します。

なんばウォーク「なんばワンの開運ストリート」

「なんばウォークを訪れるみなさまがハッピーに!」の願いを込めて、館内パークには大きな「鳥居」や「おみくじ」などの開運スポットが登場します。

さらに、1月18日(土)・19日(日)には「ジャンボおみくじ」や「占い」など、特別な開運イベントも実施。

■鳥居をくぐって運気UP! なんばワン神社&なんばワンみくじ

期間中、「鳥居」と「なんばワンみくじ」が登場。

「鳥居」をくぐり、「なんばワンみくじ」を引くと、2025年の運気がアップするかもしれません!おみくじには、なんばワンフレンズからの特別なアドバイスも添えられています。

「なんばワンみくじ」は、「なんばワンのおへや」イベントページでも引くことが出来ます。

実施日時:2025年1月16日(木)〜1月31日(金)【参加無料】

※おみくじは無くなり次第終了

実施会場:なんばウォーク内 クジラパーク

■巨大おみくじで運試し! ジャンボおみくじ抽選会

引いたおみくじの結果に合わせて、縁起の良いお菓子をプレゼント!運勢を占いながら、嬉しいプレゼントも手に入れることができます。

ぜひ、参加してください!

実施日時:2025年1月18日(土)・19日(日)各日11:00〜

※賞品が無くなり次第終了

実施会場:なんばウォーク内 クジラパーク

定員 :各日先着300名様

参加条件:イベント期間中、500円(税込・合算可)以上の

「なんばウォーク」での利用レシートをご提示いただくと、

お一人さま1回限り参加できます。

[賞品一例]

浪芳庵/どら焼き(つぶあん)

開運干支あめ

DECOチョコ(チロルチョコ)

■未来を覗くワンチャンス! なんばワン神社 de 開運占い

実力派占い師が、2025年のあなたの運勢を占います!イベント期間中、毎日4つのブースで、タロット、手相、九星気学、推命学などの占術を駆使した鑑定を実施。

2025年を素敵な一年にするヒントを参考に、前向きな気持ちで明るい新年を過ごしましょう!

実施日時:2025年1月18日(土)・19日(日)各日12:00〜19:00

実施会場:なんばウォーク内 クジラパーク

定員 :各日先着120名様

参加条件:イベント期間中、1,000円(税込・合算可)以上の

「なんばウォーク」での利用レシートをご提示いただくと、

お一人さま1回限り参加できます。

占い

[協力]

占いの館キセキ[一番街]

大阪梅田・心斎橋・難波を中心に“占いの館キセキ”を展開中!

“幸せになる占いの館”を目指します。

占いのフォレストランプ[三番街]

「来て良かった」「話して良かった」と思われるお店を目指して、様々な占いを駆使できる鑑定士が毎日3〜4名待機しています。

タロットカード、パワーストーンブレスレット、占いグッズも充実しています。

※イベントは予告なく変更・中止となる場合があります。

※イラスト・写真はイメージです。

■「なんばウォーク」施設概要

【営業時間】

[ファッション・バラエティ・フード]10:00〜21:00

[グルメ]10:00〜22:00

※一部の店舗では早朝営業、短縮営業をしている場合があります。

詳しくは店舗へお問い合わせ下さい。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更する場合があります。

【アクセス】

・Osaka Metro御堂筋線 「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・Osaka Metro四つ橋線 「なんば駅」北改札口より27番出口方面/1番街に直結

・Osaka Metro千日前線 「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・南海電鉄 「難波駅」 3F北改札口 徒歩約5分/1・2番街へ

・近鉄電車難波線 「大阪難波駅」西改札口、東改札口/1・2番街に直結

・JR 「難波駅」 徒歩4分/1・2番街へ

・Osaka Metro千日前線 「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・Osaka Metro堺筋線 「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・近鉄電車難波線 「日本橋駅」 西改札口/3番街に直結

