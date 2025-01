ÀÖ¿§Åô¤âºÆ¸½¡ªRAIüýS¡Ö1/64 ¥ì¥¯¥µ¥¹ LC500 (URZ100) ÆÊÌÚ¸©·Ù»¡¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¼ÖÎ¾¡×

ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/64スケール(約7cm)、レクサス LC500 (URZ100) 栃木県警察交通機動隊車両を2025年1月9日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始します。

RAI釻S「1/64 レクサス LC500 (URZ100) 栃木県警察交通機動隊車両」

限定数 :1,300台

商品番号:H7640035

JAN :4580198724620

予約開始日 : 2025年1月9日

発売予定 : 2025年2月〜2025年3月

販売料金 : 3,960円(税込)

サイズ : 1/64スケール

パッケージ : (W)114mm×(D)56mm×(H)48mm *透明ケース付

ボディ素材 : ダイキャスト製(亜鉛合金) 塗装済み完成品

対象年齢 : 14才以上

仕様 : ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 : モデルギャラリー HIKO7

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

及び全国模型取扱店

【「レクサス LC500 (URZ100) 栃木県警察交通機動隊車両」について】

2020年に栃木県警察に加わったレクサスLCのパトカー。

白黒パトカーとしてレクサスの車両が配備されたのは全国初で、栃木県警察の交通機動隊で運用されています。

以前、県民の方から寄贈された日産GT-R(R35)のパトカーと同じ方からの寄贈による車両で、ベースとなるのはV8 5000ccのガソリンエンジン搭載のLC500のグレードとなっています。

V字型のパトライトを始め、グリル下部に収められた前面赤色灯や助手席側の補助ミラーとパトカー装備も充実しています。

納車の際にはGT-Rの時と同じく県庁前で寄贈式が行われました。

【商品の特長】

1. 一度限りの限定モデル。

RAI’Sではすべて1度限りの限定生産モデルになります。

2. 実際の仕様を忠実に再現

ベースとなる車両の3Dスキャンデータ使用し、各種赤色灯や、アンテナ等警察車両ならではの装備を1/64スケールで可能な限り再現しています。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合があります。

