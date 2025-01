¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¸þ¤±ËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Øez-¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ù

ニッポンダイナミックシステムズは、デジタルサイネージ向けコンテンツ配信サービス『ez-コンテンツ』にて、デザインリニューアルした防災気象情報コンテンツの提供を2024年1月6日より開始しました。

■概要

近年、記録的短時間の大雨や地震による河川の氾濫や土砂災害などで、日本各地で甚大な被害を受けています。

日本は地震・台風・豪雨・津波など、自然災害が頻繁に発生する国です。

そのため、リアルタイムで正確な防災気象情報を提供することは、住民の命を守るために不可欠です。

災害発生時に適切な避難行動や防災対策を取るためには、迅速な警報や予測情報が重要です。

さらに、気象情報をわかりやすく伝えることで、地域ごとの特性に応じた適切な対策が可能となり、被害の軽減につながります。

防災気象情報は社会全体の安全・安心を支える基盤となります。

『ez-コンテンツ』では、デジタルサイネージ設置場所に準じた都道府県・区域で発表された防災気象情報、注意報・警報を配信します。

■主な特徴

・防災気象情報(画面上部)

デジタルサイネージの設置場所に準じた都道府県に防災気象情報が発表された場合、その発表内容を表示します。

表示したい防災気象情報とその順番を6項目から選択できます(1画面に2項目で最大3画面)。

初期設定は「地震情報」「台風接近情報」の2項目です。

防災気象情報が発表されていない時は「週間天気予報」を表示します。

なお、「発表なし」のみの表示に変更することも可能です。

・特別警報および警報、注意報(画面下部)

デジタルサイネージの設置場所に準じた「市町村等をまとめた地域(※)」に気象警報が発表された場合、その発表内容を表示します。

発表がない時は「発表なし」の表示になります。

※具体的な区域設定につきましては、以下の気象庁WEBページをご参照ください。

■防災気象情報の仕様

配信方式 :URLリンク方式(※HTML5対応のみ)

更新頻度 :【天気予報】1日3回更新(5時・11時・17時)

【防災気象情報】発生時、随時

【特別警報・警報・注意報】発生時、随時

提供内容 :【天気予報】

デジタルサイネージ設置場所に準じた一次細分区域の週間天気予報

【防災気象情報】

地震情報/台風接近情報/記録的短時間大雨情報/指定河川洪水予報/

土砂災害警戒情報/津波情報

【特別警報・警報・注意報】

特別警報…計6種類(大雨/暴風/暴風雪/大雪/波浪/高潮)

警報 …計7種類(大雨/洪水/暴風/暴風雪/大雪/波浪/高潮)

注意報 …計16種類(大雨/大雪/風雪/雷/強風/波浪/融雪/

洪水/高潮/濃霧/乾燥/なだれ/低温/霜/着氷/着雪)

情報提供元:株式会社レスキューナウ

◆HTML5対応コンテンツでアイキャッチ効果を向上!◆

『ez-コンテンツ』では動きのあるHTML5対応コンテンツの配信を強化中です。

このほかにも様々なコンテンツを揃えており、自由に組み合わせることが可能です。

放映場所に合わせたアイキャッチ効果を高めるコンテンツを選んで放映できます。

【お申込みから配信までの流れ】〜3STEPで配信開始〜

STEP1:表示コンテンツの検討

※ニュース、天気予報、鉄道運行情報など、どのようなコンテンツを

デジタルサイネージに表示するかを検討ください。

STEP2:お見積り

※表示コンテンツ、コンテンツ配信連携方法、ディスプレイサイズ、

表示台数をご連絡ください。

お見積りをご提示します。

STEP3:お申込み・設定

※利用申込書にて、コンテンツ配信サービスのお申込みをしていただきます。

配信の準備ができましたらURLアドレスを案内します。

