¥³¥¹¥È°µ½Ì¤ÈÎ®ÄÌÁý¤ò¼Â¸½¡ªAmazia¡ÖDEDEN¡×

クラウドツール「DEDEN」を、Amaziaが導入しました。

「DEDEN」は、電子書籍管理業務に必要な書誌情報やファイルの管理、EPUB(※)や話分割などのファイル制作機能を備えたクラウドベースのツールです。

煩雑になりがちな電子書籍の管理を一元化し、簡便で迅速に処理することが可能です。

また、クラウド環境を活用することで、セキュリティを一貫して保つことが可能になります。

今後は翻訳機能の追加も予定しており、随時アップデートを行う予定です。

(※)電子書籍ファイルフォーマットのひとつ

「DEDEN」の導入により、以下の成果が出ています。

〇制作期間短縮

EPUB制作期間が80%短縮され、よりスピーディな市場投入が可能に。

原稿が上がってきてから、即日EPUB化できるように。

〇コスト削減

EPUB制作における外注/管理費用の大幅削減を実現。

〇流通量拡大

コスト削減と納期短縮により、流通する作品が拡大。

〇作品フィードバックの早期化

単行本での配信から話単位での配信を実現。

作品へのフィードバックが約3ヶ月単位から約1週間程度に短縮。

今後は、販促計画に活用も。

〇マンガ/書誌データの管理

複数人が個別管理しているケースもあったが、統一して管理できるように。

スムーズに導入できるので、部門をまたいでの管理が容易になった。

■「DEDEN」の特徴・提供価値

〇ファイル・書誌管理がラクに

シンプルで直感的に処理できるクラウドベースのインターフェースで、従来の複雑な書誌情報やファイルの管理作業が簡単になります。

〇EPUB制作+話分割が安く簡単に

自動化された制作機能により、短時間でEPUBや話分割ファイルを作成可能。

人件費や制作コストの大幅削減が見込まれます。

〇納品にかかる手間を最小限に

制作・登録したファイルを予め指定した納品先に自動納品。

書誌情報は納品先の書式にあわせて自動変換されるので、納品における手作業を大幅に削減します。

縦読みマンガの自動リサイズやサムネイル生成などにも対応しています。

〇一貫したセキュリティ

クラウドプラットフォームにより、ローカル作業が限りなく少なくなり、セキュアな作業環境を維持します。

ファイル閲覧も暗号化を行い、デジタルリスクを軽減します。

〇自社メディア開発・運用を効率的に

自社の連載や試読メディアのCMSとしても利用が可能。

ファイルを一元管理するため、ファイル制作から連載、書店配信までシームレスに行うことが可能に。

運用が大幅に効率化します。

