ËÌÅÍ¾½¡¢¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤Ë½é¤á¤ÆÆþ±¡¤·¤¿Ä¹ÃË¤ËÁ÷¤Ã¤¿LINE¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÎÀ¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬7Æü¤È8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤Ë½é¤á¤ÆÆþ±¡¤·¤¿Ä¹ÃË¡¦·òÇ·²ð¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿LINE¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
7Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇËÌÅÍ¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÄ«¹²¤Æ¤Æ»Å»ö¤Ë½Ð¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤É¤¦¤â¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ÎÄ¹¤µ¤¬ÊÑ¤Ê»ö¤Ë¾¯¤··Ð¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤·¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÊì¤Á¤ã¤ó¡£Ä¹ÃË¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò´Ö°ã¤¨¤ÆÍú¤¤¤ÆÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤«¤é¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·òÇ·²ð¤µ¤ó¤ËLINE¤Ç¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Ç¤â¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡Å¡ÚÂ©»Ò¤è¡£µÓÃ»¤¯»º¤ó¤Ç¤´¤á¤ó¤è¡Û¡×¤ÈLINE¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö°¤¤¤«¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ªÉÂ±¡¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆþ±¡¤ÇÉÔ°Â¤À¤í¤¦¤·¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¾Ð¤ï¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡ÖÌµ»ö¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢·òÇ·²ð¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Ìµ»ö¤Ë¼ê½Ñ¤â½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ÀèÀ¸¤Ë´Ç¸î»Õ¤µ¤óÊý¤ÇÍÆñ¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¼ê½Ñ¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë¼ê½Ñ½ªÎ»¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£