Ãæ3½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¡¡ËÌ¶å½£»à½ý»ö·ï
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÇÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬»É¤µ¤ì»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï9Æü¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÀè·îÂáÊá¤·¤¿Ìµ¿¦Ê¿¸¶¡Ê¤Ò¤é¤Ð¤ë¡ËÀ¯ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë=Æ±¶èÄ¹Èø2ÃúÌÜ=¤ò½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Å¹ÊÞ=2024Ç¯12·î16Æü¸á¸å5»þ45Ê¬¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¡¢¾®µÜÏ©¾¡»£±Æ
¡¡»ö·ï¤ÏºòÇ¯12·î14Æü¸á¸å8»þ25Ê¬¤´¤í¤ËÈ¯À¸¡£Æ±¶èÆÁÎÏ1ÃúÌÜ¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É322ÆÁÎÏÅ¹¡×¤Ç¡¢¥ì¥¸¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÅçºéºÌ¡Ê¤µ¤¢¤ä¡Ë¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15¡Ë¤¬Ê¢Éô¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì»àË´¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê15¡Ë¤â¹øÉÕ¶á¤ò»É¤µ¤ì¤ÆÉé½ý¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¤º¤Ä¡¢Ìµ¸À¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢¸½¾ì¤«¤é900¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤àÊ¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆ±19Æü¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©·Ù¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤¬»ö·ïÅöÆü¡¢2¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÅ¹¤Î¼þ°Ï¤òÊ£¿ô²ó±ýÍè¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼Ö¤¬¡¢À¸ÅÌ2¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ËÆþÅ¹¤·¤¿¸á¸å8»þ¤´¤íÅ¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢Å¹Æâ¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£