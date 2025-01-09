NISA½é¿´¼ÔÉ¬¸«¡ª¤è¤¯¤¢¤ë¼ºÇÔ¤È¤½¤ÎÂÐºö
NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Èó²ÝÀÇ¤ÇÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ï¤á¤ëÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì¼ºÇÔ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£Åê»ñ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢NISA¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûNISA¤Ç½é¿´¼Ô¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¼ºÇÔ¤È¤½¤ÎÂÐºö
¡ À¸³¶Åê»ñÏÈ¤Î»È¤¤Êý¤ò¸í¤ë
NISA¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Ç¯´Ö360Ëü±ß¤È¤¤¤¦Åê»ñÏÈ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÏÈ¤òÌµ·×²è¤Ë»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑ¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1,800Ëü±ß¤ÎÀ¸³¶Åê»ñÏÈ¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¡§Åê»ñ¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡Ê120Ëü±ß¡Ë¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡Ê240Ëü±ß¡Ë¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»ñ»º±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢°ÂÄêÅª¤Ê±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÇÃ»´üÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦ÀïÎ¬¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢ ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¤¹¤®¤ë
À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÊÌ³ô¤äETF¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢½é¿´¼Ô¤¬¸ÄÊÌ³ô¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âç¤¤ÊÂ»¼º¤ò½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐºö¡§Ê¬»¶Åê»ñ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ê£¿ô¤Î¶È¼ï¤äÃÏ°è¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬À®¸ù¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
£ Èó²ÝÀÇ´ü´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤
NISA¤ÎÈó²ÝÀÇ´ü´Ö¤¬Ìµ´ü¸Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·¤òÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¤ê¡¢Íø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¡§±¿ÍÑ¾õ¶·¤òÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤äÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÃÍÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ ¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤
¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ï¡¢¾¯³Û¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤È»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ë¤Ð¤«¤êÃíÎÏ¤·¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¡£
ÂÐºö¡§¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¯³Û¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÊ£Íø¸ú²Ì¡×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤á¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ûNISA¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
NISA¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ Åê»ñ¤ÎÌÜÅª¤È´ü´Ö¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë»ñ¶â¤¬É¬Í×¤«¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ê¤éÄ¹´üÅª¤Ë¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë±¿ÍÑ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶µ°éÈñ¤Ê¤ÉÃ»´üÅª¤ÊÌÜÅª¤Ê¤éÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ä±¿ÍÑÊý¿Ë¤â¼«Á³¤ÈÄê¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ Ê¬»¶Åê»ñ¤òÅ°Äì¤¹¤ë
¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤ÏÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤Ï¸ÄÊÌ³ô¤äETF¤ò¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½é¿´¼Ô¤Ï¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ä¶È¼ï¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÂÄêÅª¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£ Äê´üÅª¤Ë±¿ÍÑ¾õ¶·¤ò¸«Ä¾¤¹
°ìÅÙ»Ï¤á¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äê´üÅª¤Ë¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤Î¥«¥®¡£»Ô¾ì¤ä¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃÄê¤Î»ñ»º¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½¬´·¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ûÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë½ÅÍ×À
Åê»ñ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ä¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¹½ÃÛ¤ËÇº¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û¤Þ¤È¤á¡§¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤ÆNISA¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦
NISA¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ìµ·×²è¤Ê±¿ÍÑ¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊÁª¤Ó¤Ï¼ºÇÔ¤Î¤â¤È¡£Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤ä¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¾¯³Û¤«¤éÃå¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÀìÌç²È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£¸¤¯NISA¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡û¤³¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¾Ò²ð
¾®Êö°ì¿¿¡Ê¤³¤ß¤Í¤«¤º¤Þ¡Ë
½êÂ°¡§¥Þ¥¤¥Û¡¼¥àFP³ô¼°²ñ¼Ò
MILIZE ¤ß¤é¤¤¤º AI¤ÈIT¤È¶âÍ»¹©³Ø¤ÎÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢¤ª¶â¤Î·×²è¡¦´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¤Î¶âÍ»¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢ÀìÂ°FP¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¡¦¥á¡¼¥ëÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØTAMARU¡Ù¤ä¡¢¤ª¶â¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ°²è¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡ØMILIZE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(YouTube)¡Ù¤Ê¤É¡¢"¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÇä¤é¤Ê¤¤"´°Á´ÃæÎ©Åª¤Ê¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤Î´Æ½¤¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡ûNISA¤Ç½é¿´¼Ô¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¼ºÇÔ¤È¤½¤ÎÂÐºö
NISA¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Ç¯´Ö360Ëü±ß¤È¤¤¤¦Åê»ñÏÈ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÏÈ¤òÌµ·×²è¤Ë»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑ¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1,800Ëü±ß¤ÎÀ¸³¶Åê»ñÏÈ¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¡§Åê»ñ¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡Ê120Ëü±ß¡Ë¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡Ê240Ëü±ß¡Ë¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»ñ»º±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢°ÂÄêÅª¤Ê±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÇÃ»´üÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦ÀïÎ¬¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢ ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¤¹¤®¤ë
À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÊÌ³ô¤äETF¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢½é¿´¼Ô¤¬¸ÄÊÌ³ô¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âç¤¤ÊÂ»¼º¤ò½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐºö¡§Ê¬»¶Åê»ñ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ê£¿ô¤Î¶È¼ï¤äÃÏ°è¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬À®¸ù¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
£ Èó²ÝÀÇ´ü´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤
NISA¤ÎÈó²ÝÀÇ´ü´Ö¤¬Ìµ´ü¸Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·¤òÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¤ê¡¢Íø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¡§±¿ÍÑ¾õ¶·¤òÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤äÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÃÍÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ ¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤
¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ï¡¢¾¯³Û¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤È»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ë¤Ð¤«¤êÃíÎÏ¤·¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¡£
ÂÐºö¡§¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¯³Û¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÊ£Íø¸ú²Ì¡×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤á¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ûNISA¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
NISA¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ Åê»ñ¤ÎÌÜÅª¤È´ü´Ö¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë»ñ¶â¤¬É¬Í×¤«¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ê¤éÄ¹´üÅª¤Ë¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë±¿ÍÑ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶µ°éÈñ¤Ê¤ÉÃ»´üÅª¤ÊÌÜÅª¤Ê¤éÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ä±¿ÍÑÊý¿Ë¤â¼«Á³¤ÈÄê¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ Ê¬»¶Åê»ñ¤òÅ°Äì¤¹¤ë
¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤ÏÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤Ï¸ÄÊÌ³ô¤äETF¤ò¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½é¿´¼Ô¤Ï¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ä¶È¼ï¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÂÄêÅª¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£ Äê´üÅª¤Ë±¿ÍÑ¾õ¶·¤ò¸«Ä¾¤¹
°ìÅÙ»Ï¤á¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äê´üÅª¤Ë¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤Î¥«¥®¡£»Ô¾ì¤ä¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃÄê¤Î»ñ»º¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½¬´·¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ûÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë½ÅÍ×À
Åê»ñ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ä¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¹½ÃÛ¤ËÇº¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û¤Þ¤È¤á¡§¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤ÆNISA¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦
NISA¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ìµ·×²è¤Ê±¿ÍÑ¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊÁª¤Ó¤Ï¼ºÇÔ¤Î¤â¤È¡£Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤ä¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¾¯³Û¤«¤éÃå¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÀìÌç²È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£¸¤¯NISA¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡û¤³¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¾Ò²ð
¾®Êö°ì¿¿¡Ê¤³¤ß¤Í¤«¤º¤Þ¡Ë
½êÂ°¡§¥Þ¥¤¥Û¡¼¥àFP³ô¼°²ñ¼Ò
MILIZE ¤ß¤é¤¤¤º AI¤ÈIT¤È¶âÍ»¹©³Ø¤ÎÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢¤ª¶â¤Î·×²è¡¦´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¤Î¶âÍ»¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢ÀìÂ°FP¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¡¦¥á¡¼¥ëÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØTAMARU¡Ù¤ä¡¢¤ª¶â¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ°²è¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡ØMILIZE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(YouTube)¡Ù¤Ê¤É¡¢"¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÇä¤é¤Ê¤¤"´°Á´ÃæÎ©Åª¤Ê¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤Î´Æ½¤¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é