³ÚÅ·¡¡»°ÌÚ´ÆÆÄ¤¬ÀõÂ¼¤Î°ìÎÝ¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤òÌÀ¸À¡ÖÈà¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡×
¡¡³ÚÅ·¤Î»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤¬9Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÎÝ¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÂ¼¤Ïºòµ¨¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»°ÎÝ¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£DH¤ÈÊ»ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï96»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¼ººö¤Ï9¸Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤«¤éÈà¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡×¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÈÈà¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢Èà¤Îº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤â¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£