俳優・浅野忠信さんの英語スピーチが絶賛されています。第82回ゴールデン・グローブ賞にて『SHOGUN 将軍』が4冠を達成し、浅野さんは助演男優賞に輝きました。米ビバリーヒルズで行われた授賞式で成功したポイントを、英語コーチングスクール経営の専門家が解説します。(トライズ 三木雄信)

なぜ浅野忠信さんのスピーチが

ビバリーヒルズで大成功したのか

日本時間の1月6日午前、第82回ゴールデン・グローブ賞にて『SHOGUN 将軍』がテレビドラマ部門の作品賞を受賞しました。この作品は真田広之さんがプロデュースと主演を務めたもので、真田さんが主演男優賞、浅野忠信さんが助演男優賞、アンナ・サワイさんが主演女優賞を受賞し、見事4冠を達成しました。

この授賞式での浅野忠信さんの英語スピーチが、SNSを中心に絶賛され話題です。英語コーチングスクールを経営する筆者が見ても大成功だったと思いますし、感動しました。何が成功のポイントだったのか、スピーチの分析をしてみましょう。

◆ゴールデン・グローブ賞公式動画:https://www.youtube.com/watch?v=4IXLNVXGJT4

まず、スピーチの内容、発言を文字起こしします。

Wao, maybe you don't know me.

(トロフィーを片手に壇上に立ち)ワォ、多分皆さんは私をご存じないでしょう。

So, I'm an actor from Japan, and my name is Tadanobu Asano.

で、私は日本から来た俳優で、名前は浅野忠信です。

Wao, ha ha.

(トロフィーを片手で掲げながら笑顔で)ワォ、ハ、ハ。

Thank you so much. Thank you so much.

どうもありがとうございます、ありがとう。

So, I'm during the filming.

で、私は今撮影中でして。

So, I have to come back Tokyo tonight.

今晩、東京に戻らなければなりません。

Tomorrow morning, I go to shooting again.

明日の朝からまた撮影なんです。

But this is a very big present for me.

(トロフィーを両手で持ち直し掲げながら)しかし、これは私にとって大きなプレゼントです。

Thank you so much.

どうもありがとう。

Thank you, Shogun team.

ありがとう、将軍チーム。

Thank you everybody.

皆さん、ありがとう。

I’m very happy.

私は幸せです。

Thank you.

ありがとう。

時間にすると40秒程度の短いスピーチでしたが、動画を見れば一目瞭然、受賞会場は大いに盛り上がり盛大な拍手に包まれました。また、動画コメントも非常に好意的なものばかりです。一例として下記に引用します。

One of the greatest actors of Asian cinematography being so humble about himself and telling that maybe nobody knows who he is. True legend!

アジア映画界で最も偉大な俳優の一人が、自分自身についてこんなにも謙虚で、「もしかしたら誰も自分のことを知らないかもしれない」と語るなんて。本物の伝説だ!

Top tier acceptance speech! Well deserved, he was my favorite character on Shogun.

最高レベルの受賞スピーチ!当然だ。彼は『SHOGUN』で私のお気に入りの登場人物でした。

Seriously, his speech was the most fun and motivating of all, it's great and endearing.

本当に、彼のスピーチは最も楽しく、モチベーションを与えてくれるものでした。素晴らしくて愛らしいですね。

なぜ、これほどまでに絶賛されたのでしょうか?大成功の理由は複数あります。

