¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¡ß¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Û¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤¬¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¡É¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¥Ý¡¼¥ÁÈ¯Çä
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬¡¢¿¹±ÊÀ½²Û¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¿Íµ¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¸þ¤±¥®¥Õ¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤ò1·î16Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÅÐ¾ì
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡ß¥Þ¥ê¡¼¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡ß¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡ß¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»¨²ß¤È¿¹±ÊÀ½²Û¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢Á´15¼ïÎà¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¡ÊÁ´3¼ïÎà¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï2497±ß¡Ê°Ê²¼ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¡¼¥¹¡×¡ÊÁ´3¼ïÎà¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾®ÊªÆþ¤ì¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ç¡¢¡È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡É¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1650±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¡×¡ÊÁ´3¼ïÎà¡Ë¤Ï¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡Ö¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢Ê¸¸ËËÜ¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï³Æ2200±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö´Ì¡×¡ÊÁ´3¼ïÎà¡Ë¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡Ö¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1793±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ý¡¼¥Á¡ÊÁ´3¼ïÎà¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ú¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¥³¥¹¥á¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤Ç¤¤ëÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ç¡¢¡Ö´Ì¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡Ö¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1980±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡Ö¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤¬1È¢ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¡¢É´²ßÅ¹¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Û¤«¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï1·î16Æü¸áÁ°10»þ¤«¤éÈÎÇä¡£Æ±·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼1¸Ä¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¸Ä¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£