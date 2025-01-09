Æ¼²Á³Ê¹âÆ¤Ç¶âÂ°ÅðµÞÁý¡¢Ë¡µ¬À©¤ÇÅðÉÊÎ®ÄÌ¤Ë»õ»ß¤á¤ò¡¡·Ù»¡Ä£Êó¹ð½ñ
¡¡ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤ÎÆ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¶âÂ°¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡Ä£¤Î¸¡Æ¤²ñ¤Ï9Æü¡¢ÅðÉÊÎ®ÄÌËÉ»ß¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ÎË¡µ¬À©¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¶âÂ°¤¯¤º¤ÎÇã¤¤¼õ¤±¶È¼Ô¤Ë¡¢¼è°úÁê¼ê¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ÎµÁÌ³¤Å¤±¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£Æ±Ä£¤ÏÊó¹ð½ñ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¿·Ë¡°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Áá´ü¤Ë¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¶âÂ°Åð¤Ï¡¢Æ¼¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¤³¤³¿ôÇ¯Áý²Ã¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Åð¤Þ¤ì¤¿¶âÂ°¤ÏÇã¤¤¼õ¤±¶È¼Ô¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢ÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï³Ø¼Ô¤È¶È³¦ÃÄÂÎ´´Éô¤é¤ò°Ñ°÷¤È¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¤òºòÇ¯9·î¤«¤é³«ºÅ¤·¡¢Êó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¶âÂ°¤¯¤º¶È¼Ô¤ÎµÁÌ³¤Ê¤É¤òÄê¤á¤¿¾òÎã¤¬¤¢¤ë17Æ»ÉÜ¸©¤ò½ü¤¡¢¶âÂ°¤¯¤º¤ÎÇäµÑ¤Ëµ¬À©¤¬¤Ê¤¯ÍÆ°×¤Ë½èÊ¬¤Ç¤¤ë¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¡£Çã¤¤¼õ¤±¶È¼Ô¤Ë¡¢¼è°ú»þ¤Ë´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Î½ñÎà¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤È¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ä¼è°ú¤ÎµÏ¿¤ÎºîÀ®¡¦ÊÝÂ¸¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤¬¡¢ÁêÅöÎÌ¤Î¶âÂ°¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¡¢ÅðÉÊ¤Ç¤¢¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡¤Ë¿½¹ð¤¹¤ëµÁÌ³¤âµó¤²¤¿¡£
¢£Çã¤¤¼õ¤±¶È¼Ô¤Ï5Ëü¡Á10Ëü¡¢ÆÏ¤±½ÐÀ©¤Ë
¡¡¸½ºß¤ÏÇã¤¤¼õ¤±¶È¼Ô¤Ø¤ÎË¡µ¬À©¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±Ä¶È¤òÆÏ¤±½ÐÀ©¤È¤·¡¢·Ù»¡¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤âÄó¸À¤·¤¿¡£·Ù»¡Ä£¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢¶âÂ°¤¯¤ºÇã¤¤¼õ¤±¶È¼Ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ë5Ëü¡Á10Ëü¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ¼ÀþÅð¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥È¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¥Ã¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀÚÃÇÍÑ¹©¶ñ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÍÑ¶ñ¤ò±£¤·»ý¤Ä¤³¤È¤ò½èÈ³ÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¿¯ÆþÅðÂÐºö¤È¤·¤ÆÆÃ¼ì³«¾ûÍÑ¶ñ½ê»ý¶Ø»ßË¡¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ËÉ»ßË¡¡Ë¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Ð¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î±£Æ¿·ÈÂÓ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÂ°Åð¤ÎÈï³²¤ÏÁý²Ã¤·Â³¤±¡¢2023Ç¯¤ÏÌó1Ëü6Àé·ï¤Ë¾å¤ê¡¢¤½¤ÎÌóÈ¾¿ô¤ò°ñ¾ë¡¢ÀéÍÕ¡¢ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¤Î´ØÅì¤Î5¸©¤¬Àê¤á¤ë¡£24Ç¯¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£23Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¶âÂ°Åð¤ÎÈï³²Áí³Û¤ÏÌó132²¯8700Ëü±ß¤Ë¾å¤ê¡¢ÀàÅðÈï³²Á´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤¦¤ÁÌó97²¯7900Ëü±ß¤òÆ¼¤¬Àê¤á¤ë¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÎÏªÌÚ¹¯¹ÀÄ¹´±¤Ï9Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö°ìÉô¤Î°¼Á¤ÊÇã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬¶âÂ°Åð¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡°ÆÄó½Ð¤Ë¤à¤±¤¿ºî¶È¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡¦µÈÅÄ¿È¬¡Ë