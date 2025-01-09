¡È°¦¤Î·ë¾½¥«¥ì¡¼¡ÉÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÌ£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Ì¾Êª¥«¥ì¡¼¤¬´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÅìÃÓÂÞ¤ÎÍÎ¿©Å¹¡Ø¥ï¥¤¥ó¤È¼êÁÏ¤êÎÁÍý¡¡BAROSSA¡Ê¥Ð¥í¥Ã¥µ¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
É×ºÊ¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿Ì¾Êª¤¬º£¤âÅ¹¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤ë
ÁÏ¶È24Ç¯¤ÎÅ¹¤ò»Ù¤¨¤ëÌ¾Êª¥«¥ì¡¼¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÌ£¤¬¥Ù¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤À¡£
ÍÎ¿©Å¹¤Ç½¤¶È¤·¤¿Å¹¼ç¤¬ÆÈÎ©¤¹¤ë»þ¤Î¤³¤È¡£ºÊ¤ÎÈþÎ¤¤µ¤ó¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É×ºÊ¶¦¡¹¹¥¤¤Ê¸½ÃÏ¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£ÃÏ¸µ¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀå¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦»î¹Ôºø¸í¡£
¥«¥ì¡¼¥»¥Ã¥È¡¡1300±ß¡ÊÃë¤Ï¥µ¥é¥À¡¦¥é¥¤¥¹¡õ¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡¢Ìë¤Ï¥µ¥é¥À¡¦¥é¥¤¥¹ÉÕ1430±ß¡Ë
¥é¥ó¥Á¤Ç½Ð¤·¤¿¤é¸ý¥³¥ß¤ÇÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£É×¤Î³Î¤«¤ÊÏÓ¤ÈºÊ¤Î¶¨ÎÏ¡¢¤¤¤ï¤ÐÉ×ºÊ¹çºî¡¢°¦¤Î·ë¾½¥«¥ì¡¼¤È¤Ç¤âÉ½¸½¤·¤è¤¦¤«¡£
¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥×¥¿¥¤¥×¤À¤¬¿¼¤¤»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£Ê¹¤±¤Ð¸½ÃÏ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£º£¤äÅ¹¤Î¼´¤È¤Ê¤ëÎÁÍý¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤ÇÌ£¤ò¼é¤ë¡£
ÅìÃÓÂÞ¡Ø¥ï¥¤¥ó¤È¼êÁÏ¤êÎÁÍý¡¡BAROSSA¡Ê¥Ð¥í¥Ã¥µ¡Ë¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ2-39-15¡¡Âç¾ì¥Ó¥ë1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-5979-1505
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þ¡Á15»þ¡Ê14»þÈ¾LO¡Ë¡¢17»þÈ¾¡Á21»þÈ¾¡Ê20»þÈ¾LO¡Ë¢¨·î¤ÎÌë¤Ï¡Á21»þ¡Ê20»þLO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡ÏÆü¡¦½Ë
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´Í³ÚÄ®ÀþÅìÃÓÂÞ±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö2025Ç¯1·î¹æ¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÅìµþ±Ø¡×¡ÙÆÃ½¸
»£±Æ¡¿Ã«Æâ·¼¼ù¡¢¼èºà¡¿ÈîÅÄÌÚÆà¡¹
¢¨2024Ç¯9·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡Ö¾Æ¤¥«¥ì¡¼¤Î»°¥ÄÀ±Å¹¡¦Åìµþ9Áª¡¡¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¾Æ¤¿§¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¤ÌÌÄ´ººÂâ¤¬´¨¤¤Æü¤Ë¤³¤½¿©¤Ù¤¿¤¤¾Æ¤¥«¥ì¡¼¤Î»°¥ÄÀ±Å¹¤ò¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£