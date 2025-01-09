¡Ö³°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤´¨¤µ¡×´¨¤¤Ä«¡Ä10Æü¤Ï¤µ¤é¤Ë´¨¤¯¡¡ºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤ò²¼²ó¤ëÃÏÅÀ¤â
¡¡¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç9ÆüÄ«¤Ï³ÆÃÏ¤Ç´¨¤¤Ä«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¸áÁ°7»þ¤¹¤®¤Î°Ëº´»Ô¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ë¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ç´¨¤¤Ä«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´¨¤µ¤Ë¡¢ÅÐ¹»Ãæ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë
¡Ö³°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤´¨¤µ¡×
¡Ö´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼êÂ¤¬Îä¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡9ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï°Ëº´»ÔÂç¸ý¤Ç0.8ÅÙ¡¢¤µ¤Ä¤ÞÄ®Çð¸¶¤Ç¤Ï1.3ÅÙ¤È2·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¡£»ÖÉÛ»Ö¤Ç1.3ÅÙ¡¢»Ø½É¤Ç¤â3.9ÅÙ¤Ê¤É¡¢ºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤ò²¼²ó¤ëÃÏÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤âÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Ìë¤â´¨¤¯É÷¤â¶¯¤¯¿á¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¤¬¤³¤³¿ôÆü¤Î´Ö¤ÇºÇ¤âÎä¤¨¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢10Æü°Ê¹ß¤Ï½ù¡¹¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¤¤¯¤â¤Î¤Î¡¢12Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê´¨¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£