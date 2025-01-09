【LINE着せかえ「ポケモン My Besties♡」】
価格：370円

　ポケモンは、LINE着せかえ「ポケモン My Besties♡」をLINE STORE、着せ替えショップにて発売した。価格は370円。

　LINEスタンプにも登場した「ポケモン My Besties♡」がLINE着せかえにも登場。ゆるっとかわいく描かれたピカチュウ、カビゴン、ミミッキュなどのポケモンたちを背景にトークを楽しめる。

　着せ替えを適用することでLINEのUIが「ポケモン My Besties♡」仕様に。トーク画面のほか、友だちリストやパスコード入力画面なども全て変更される。

□LINE着せかえ「ポケモン My Besties♡」のページ

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