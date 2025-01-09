LINE着せかえ「ポケモン My Besties♡」が発売ピカチュウやカビゴンたちがゆるっと可愛くデザイン
【LINE着せかえ「ポケモン My Besties♡」】
価格：370円
価格：370円
ポケモンは、LINE着せかえ「ポケモン My Besties♡」をLINE STORE、着せ替えショップにて発売した。価格は370円。
LINEスタンプにも登場した「ポケモン My Besties♡」がLINE着せかえにも登場。ゆるっとかわいく描かれたピカチュウ、カビゴン、ミミッキュなどのポケモンたちを背景にトークを楽しめる。
着せ替えを適用することでLINEのUIが「ポケモン My Besties♡」仕様に。トーク画面のほか、友だちリストやパスコード入力画面なども全て変更される。
□LINE着せかえ「ポケモン My Besties♡」のページ
LINE着せかえ「ポケモン My Besties♡」が発売中！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) January 9, 2025
LINEスタンプにも登場した、ポケモン My Besties♡の着せかえだよ。
ゆるっとかわいく描かれたポケモンたちといっしょに、トークをかわいく盛り上げていこう！
ぜひチェックしてね！https://t.co/c2Q1eM6Gjf #ポケモン #LINE pic.twitter.com/e0POp3cL4n
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