¡Ö°ÛÎã¤ÎÁ±Àï¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¹¥È¯¿Ê¤Ë´Ú¹ñ¤â¶ÃØ³¡ª2PM¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤â½Ð±é
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2PM¤Î¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤é¤â½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ö¤ê¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢´Ú¹ñÈþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¶¦±é
ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î30Æü¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¾å±ÇÃæ¤Î¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯1·î3¡Á5Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¸ø³«½é½µ¤Î½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷40Ëü9000¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ6²¯1300Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø³«7Æü´Ö¤ÎÎß·×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒÆ°°÷96Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ13²¯9000Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ±»þ´ü¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤Ï¶½¹ÔÀ®ÀÓ1°Ì¤ÎµÏ¿¤À¤È¤¤¤¦¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÎòÂåÆüËÜ±Ç²è¤Î¶½¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¡¢TOP20¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¤Ï¤ï¤º¤«3ºîÉÊ¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬¶¯ÎÏ¤ÊÆüËÜ¤Î±Ç²è»Ô¾ì¤Ç¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Ï°ÛÎã¤ÎÁ±Àï¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ö¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ30²¯±ß°Ê¾å¤âµÏ¿¤Ç¤¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Ï2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤ò±Ç²è²½¤·¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò¤Ï¤¸¤áÎëÌÚµþ¹á¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢µÚÀî¸÷Çî¤Ê¤É¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼çÍ×ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¡È»°¥ÄÀ±¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎËÜ¾ì¥Ñ¥ê¤Ë¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¤ò³«¶È¤·¤¿Å·ºÍÎÁÍý¿Í¤ÎÈø²Ö²Æ¼ù¡Ê±é¼Ô¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ë¤ÈÁá¸«ÎÑ»Ò¡Ê±é¼Ô¡§ÎëÌÚµþ¹á¡Ë¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó¡È»°¤ÄÀ±¡É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×2PM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤â½Ð±é¡£ºîÃæ¤Ç¤ÏÈø²Ö²Æ¼ù¤È»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËÂÐÎ©¤¹¤ë´Ú¹ñ·Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥æ¥¢¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Ï1·î8Æü¤è¤ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¹á¹Á¤äÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âÇ¯Æâ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë