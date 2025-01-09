¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î½¾¶È°÷¤éÂáÊá¡¡Çä³Ý¶â²ó¼ý¤ÇµÒ¤ËÉ÷Â¯Å¹¾Ò²ð¤«
¡¡¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÇä³Ý¶â¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç20Âå¤Î½÷ÀµÒ¤ËÉ÷Â¯Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥¹¥È¤ÎÃË¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö½¾¶È°÷¡¦´äÇÈ¸÷µ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤È¶â»ÉÍ´¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤ÏµîÇ¯6·î¡¢20Âå¤Î½÷ÀµÒ¤ËÉ÷Â¯Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷ÀµÒ¤Ï´äÇÈÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬Æ¯¤¯¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÇä³Ý¶â¤¬¤ª¤è¤½500Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´äÇÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷ÀµÒ¤Ë¡ÖÉ÷Â¯¤ÇÆ¯¤¤¤¿Êý¤¬²Ô¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢¶â»ÉÍÆµ¿¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ÷Â¯Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡Öº£¸å¤â°¼Á¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö½¾¶È°÷¡¦´äÇÈ¸÷µ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤È¶â»ÉÍ´¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤ÏµîÇ¯6·î¡¢20Âå¤Î½÷ÀµÒ¤ËÉ÷Â¯Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷ÀµÒ¤Ï´äÇÈÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬Æ¯¤¯¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÇä³Ý¶â¤¬¤ª¤è¤½500Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´äÇÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷ÀµÒ¤Ë¡ÖÉ÷Â¯¤ÇÆ¯¤¤¤¿Êý¤¬²Ô¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢¶â»ÉÍÆµ¿¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ÷Â¯Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡Öº£¸å¤â°¼Á¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£