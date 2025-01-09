¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼·Áð¤¬¤æ¤ò¸ø³«¡ª ¡ÖºÇ¶¯¤Ë¼Ùµ¤Ê§¤¤¤Ç¤¤½¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï1·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼·Áð¤¬¤æ¤Ê¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¡Û
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº¬ÌîºÚ¤Ï¤ª½Ð½Á¤Î¥¹¡¼¥×¤ÇÌ£¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¡¢¹¥¤ß¤Ç¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤ÊÄ´ÍýË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¡£Æ°²è¤«¤é¤â¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²»×¤¤¤À¤Ê¤¡¡ÁÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼·Áð´¡ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËè²ó¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼êºî¤ê¤Ë´¶Æ°¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ªÎÁÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë¼Ùµ¤Ê§¤¤¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¡Û
¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ªÎÁÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö1·î7Æü¤Ï¼·Áð¤¬¤æ¡¡¼·Áð¤Î¼ã²ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¿¢Êª¤¬¤â¤ÄÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡¡ÌµÉÂÂ©ºÒ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È2ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¼·Áð¤¬¤æ¡¢¸ÕËã¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡¢¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²»×¤¤¤À¤Ê¤¡¡ÁÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼·Áð´¡ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËè²ó¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼êºî¤ê¤Ë´¶Æ°¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ªÎÁÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë¼Ùµ¤Ê§¤¤¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡½÷¡¦Koki,¤Èºî¤Ã¤¿¡È¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¡É¤âÏÃÂê¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£¤µ¤ó¡£2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼¡½÷¤ÎKoki,¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ëºî¤Ã¤¿¡È¼êÝÜ¼÷»Ê¡É¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼êÎÁÍý¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)