¡Ö¤ªÀµ·î¤Ë¿ÆÀÌ¤È¥«¥Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¡×Âçºå»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç»Ï¶È¼°¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ë·çÀÊ¼Ô¤¬Áê¼¡¤°
¡¡£±·î£¹Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç»Ï¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·çÀÊ¼Ô¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âçºå»ÔÎ©¾ëÅì¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÌó£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÅÐ¹»¤·¤¿»ùÆ¸¤¬¸µµ¤¤Ë°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå»Ô¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Ç£²£°¿Í¤Û¤É¤¬·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»ùÆ¸¤é¤Ï¶µ¼¼¤ÇÅßµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤·¡¢ÅßµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤òÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÀµ·î¤Ë¿ÆÀÌ¤È¥«¥Ë¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¡Ê£Ñ£³³Ø´ü¤Ï²¿¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡©¡Ë¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤ËÎÁÍý¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×