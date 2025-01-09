¡ÖÅö¤ÆÆ¨¤²¡×µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤Î²ñ¼ÒÌò°÷ ¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ºº¤òµñÈÝ¢ª·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¼ò¿ì¤¤±¿Å¾È¯³Ð ÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÅö¤ÆÆ¨¤²¡×µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤Î²ñ¼ÒÌò°÷ ¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ºº¤òµñÈÝ¢ª·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¼ò¿ì¤¤±¿Å¾È¯³Ð ÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¡¡·§ËÜ
Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¼ò¿ì¤¤±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÅì¶è¿·À¸¤Ë½»¤à²òÂÎ¹©»ö²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê45¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÀè·î¡Ê2024Ç¯12·î¡Ë28Æü¤Î¸áÁ°2»þ25Ê¬¤´¤í¡¢·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô¾ëÄÍÄ®¤Î¹ñÆ»57¹æ¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¤³¤Î»þ¡¢È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤«¤éÍè¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¼Ö¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê»ö¸ÎÉÔ¿½¹ð¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÅö»þ¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ºº¤òµñ¤ó¤À¤¿¤á¡¢ÂáÊá¸å¤Ë·Ù»¡¤¬·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ò¿ì¤¤±¿Å¾¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¤ÆÆ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£