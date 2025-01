【EGGコンソール イースII MSX2】1月9日 発売価格:880円

D4エンタープライズは、Nintendo Switch向けに展開している「EGGコンソール」の第39弾タイトルとして「EGGコンソール イースII MSX2」の配信を本日1月9日より開始した。価格は880円。

「イースII」は1988年に日本ファルコムからリリースされたアクションRPG。「イースI」と同様に体当たりで攻撃というシンプルなゲームスタイルを引き継ぎつつ、魔法の追加要素が加えられたほか、練り込まれたシナリオとサウンドなど、高い完成度を誇るタイトルとなっている。

今回Switchに移植されたのは“MSX2版”で、ミュージックモードやキャラクターグラフィックを拡大表示できる裏技などもそのまま収録。ニンテンドーeショップまたはマイニンテンドーストアにて配信されている。

□マイニンテンドーストア「EGGコンソール イースII MSX2」のページ

【EGGコンソール イースII MSX2 for Nintendo Switch(EGGCONSOLE YsII MSX2)】

(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

(C) D4Enterprise Co.,Ltd.

(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved. 'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.