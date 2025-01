TOMORROW X TOGETHERが3月12日のKアリーナ横浜公演を皮切りに、香川、愛知、福岡、大阪、東京の全6都市を巡るアリーナツアーを開催することが決定した。アリーナツアー<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP.2 - IN JAPAN>は、2024年開催の4大ドームツアー<ACT : PROMISE>の第2章となるものだ。ドームツアーを通じてたくさんのMOA(ファンの呼称)に出会ったTOMORROW X TOGETHERが、2025年は初開催となる香川をはじめとするより多くの場所で、MOAのより近くでステージを披露するツアーとなる。

■<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN JAPAN>

関連リンク



◆TOMORROW X TOGETHER 日本オフィシャルサイト◆TOMORROW X TOGETHER 日本オフィシャルTwitter◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルTwitter◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルInstagram◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルTikTok◆TOMORROW X TOGETHER オフィシャルYouTubeチャンネル