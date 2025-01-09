¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢20¼þÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¤ÇÌ¥¤»¤¿¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤Î»Ñ¡É¡£¿·¶ÊÇÛ¿®¡ÜÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÈ¯É½¤â
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢1·î7Æü¡¦8Æü¤È2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ20¼þÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¢¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼ ¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ / Æ°²è
1ÆüÌÜ¤Î¡ãµìºî-kyusaku-¡ä¤Ï¥Ð¥ó¥É½é´ü¶ÊÃæ¿´¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ã¿·ºî-shinsaku-¡ä¤Ç¤ÏÁ°Æü¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤Ã¤¿±é½Ð¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢¶áÌ¤ÍèÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢´üÂÔËÄ¤é¤à´¿À¼¤ÎÃæ¡¢Á°Æü¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸½¤ì¤¿¡£1¿Í¤º¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢ºÇ¸å¤Ëµ´Î¶±¡¡ÊVo)¡ËÃæ±û¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¥·¥ó¡¦°ì¶ÊÌÜ¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ö°ì¶ÊÌÜ¡×¡ÖHey Yo!¡×¤Ç²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤ËÇ®¤¯¤µ¤»¡ÖÊú¤¤·¤á¤Æ¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¡×¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬Ã£À®¤·¤¿¡Ö50-50¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´îÌðÉðË¡ÊG¡Ë¤¬¥Ñ¥ó¥Ä¤ò50ËçÏ¢Â³¤ÇÍú¤¯¤È¤¤¤¦¹Óµ»¤ò¤Ê¤ó¤È¤«À®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¹±Îã¤Î±é·à¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¶´¤ß¡¢¸åÈ¾¥Ñ¡¼¥È¤Î¡Ö¥¬¥¬¥¬¥¬¥¬¥¬¥¬¡×¤Î¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¡¢Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Î¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ë¤ÈÂç¿©¤¤¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´îÌðÉð¤¬¡¢ÆÚ¤Þ¤ó¤òÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù»Ï¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÅÓÃæ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬ËÜ¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¶Ê¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ë¼Õ¤ë¤È¡ÖÀ§Èó¤³¤ì¤«¤é¤â¥®¥ã¥ëÁ¾º¬T¥·¥ã¥Ä¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¥ê¥Õ¥©¥Ó¥¢¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Î1·î9Æü¤«¤éÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Ç¯Áá¡¹´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤ÈMC¤Ç¡Ö¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤Ç¤«¤¤¤Ê¡Ä¡£ËÍ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆ¬¤Ç¤«¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤ÎÊý¤À¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÆæ¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¹¤ëµ´Î¶±¡¡£¤¹¤ë¤È¡Ö·¯¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤Ç¡¢Æ¬¤òÂç¤¤¯¤¹¤ëÆæ¤Î¥Þ¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢µ´Î¶±¡¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿åÁå¤ÎÃæ¤À¤È¸÷¤Î¶þÀÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·ë²Ì¿åÃæ¤Ç¤ÏÀ¼¤¬½Ð¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤¤¤ä¡¢²Î¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µ´Î¶±¡¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤È¿åÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò²ñ¾ì¤Ï¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¦¤Ê¤«¡Ö¥¥¹¥ß¡¼¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏÇ®ÅòÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ¡×¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿²¬ºêÂÎ°é¤¬¡Ö20Ç¯´Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¤ä¤ó¤±¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤âÃ®Èþ¼ò ¸¦Æó¡ÊDr¡Ë¤¬¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥±¥ÄÆü¤Î½Ð¡×¤Ç¤ª¿¬¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¤ê¤È¡Ö20Ç¯´ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²¬ºêÂÎ°é¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
2Æü´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¦JOYSOUND¡Ö¤ß¤ë¥Ï¥³¡×¤Ç¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢8·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ16ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ¡ã¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¿·¶Ê¡Ö¥ê¥Õ¥©¥Ó¥¢¡×¤ÎMV¤¬¸½ºßYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¼Ì¿¿¡ý¿û¾Â¹ä¹°
ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2025Ç¯1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë0:00¡ÁÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
iTunes¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢music.jp¡¢dwango.jp¡¢mora¡¢mu-mo¡¢Apple Music¡¢AWA¡¢LINE MUSIC¡¢Spotify¡¢Amazon musicÅù¡¢¼çÍ×¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡£
¢¨°ìÉô¤ÎÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÎºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ°ìÍ÷¡§https://nex-tone.link/A00171230
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¾ðÊó
¢£¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼ 20¼þÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¡ãµìºî-kyusaku-¡äÀ¸Ãæ·Ñ
»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv346520298
¢¨ËÁÆ¬¤Î¤ßÌµÎÁ¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼ 20¼þÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¡ä¿·ºî-shinsaku-¡äÀ¸Ãæ·Ñ
»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv346520345
¢¨¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°´ü´Ö : 2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨ËÜÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×
¢£JOYSOUND¡Ö¤ß¤ë¥Ï¥³¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼ 20¼þÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¡ãµìºî-kyusaku-¡ä¡ã¿·ºî-shinsaku-¡ä¤òJOYSOUND¡Ö¤ß¤ë¥Ï¥³¡×¤Ë¤Æ¥«¥é¥ª¥±¥ë¡¼¥àÆâ¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ãµìºî-kyusaku-¡ä¡§2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë³«±é:18:30
¡ã¿·ºî-shinsaku-¡ä¡§2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë³«±é:18:30
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î23Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥Ú¥¤¥¸¡¼·èºÑ¤Ï2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ÎÌµÎÁÇÛ¿®¡Ï
¤ª¶â¤òÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤Ç¤â¸«¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¿¤Ø¡¢YouTube Live¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÅÓÃæ¤«¤é½ª±é¤Þ¤Ç¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡£
¢¨1·î8Æü¡ã¿·ºî-shinsaku-¡ä¸ø±é¤Î¤ß
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¸ø¼°YouTube
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ã¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡ä
2025Ç¯
8·î9Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¡¦»Ô¸¶»Ô»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
¢¨FC¡Î¥Þ¥ë¥¥ó¡Ï²ñ°÷¸ÂÄê¸ø±é
8·î13Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
8·î14Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
8·î17Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¡¦¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¡ÊÄ¹Ìî¸©¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û¡Ë
8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Niterra ÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
8·î25Æü¡Ê·î¡Ë°¦ÃÎ¡¦Niterra ÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
8·î29Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë´ä¼ê¡¦À¹²¬»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
9·î7Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë°¦É²¡¦¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»ÔÊ¸²½²ñ´Û¥í¥¼¥·¥¢¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë
10·î12Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
12·î7Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü°ÆÆâ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯