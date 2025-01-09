【メガネコレクション】
1月15日～ 順次発売
価格：1回300円

メガネコレクション

　ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「メガネコレクション」を1月15日より順次発売する。価格は1回300円。

　本商品は、メガネをモチーフとした手のひらサイズのミニチュアで、テンプルが可動する仕組みになっているのが特徴。また全種類ケース付きで、メガネアイコン入りのプレートが付属している。

　「ツーポイント」「ハーフリム」「オーバル」「スクエア（セル）」「スクエア」「ラウンド」「アンダーリム」「バタフライ」「ティアドロップ」の全9種がラインナップされている。

「メガネコレクション」ラインナップ

ツーポイント ハーフリム オーバル スクエア（セル） スクエア ラウンド アンダーリム バタフライ ティアドロップ 【ラインナップ】

ツーポイント

ハーフリム

オーバル

スクエア（セル）

スクエア

ラウンド

アンダーリム

バタフライ

ティアドロップ

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