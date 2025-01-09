メガネのミニチュア！ カプセルトイ「メガネコレクション」1月15日発売アンダーリムやオーバルなど全9種類
【メガネコレクション】
1月15日～ 順次発売
価格：1回300円
1月15日～ 順次発売
価格：1回300円
メガネコレクション
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「メガネコレクション」を1月15日より順次発売する。価格は1回300円。
本商品は、メガネをモチーフとした手のひらサイズのミニチュアで、テンプルが可動する仕組みになっているのが特徴。また全種類ケース付きで、メガネアイコン入りのプレートが付属している。
「ツーポイント」「ハーフリム」「オーバル」「スクエア（セル）」「スクエア」「ラウンド」「アンダーリム」「バタフライ」「ティアドロップ」の全9種がラインナップされている。
「メガネコレクション」ラインナップツーポイント ハーフリム オーバル スクエア（セル） スクエア ラウンド アンダーリム バタフライ ティアドロップ 【ラインナップ】
ツーポイント
ハーフリム
オーバル
スクエア（セル）
スクエア
ラウンド
アンダーリム
バタフライ
ティアドロップ
(C)tarlin international.,co.ltd