あきんどスシローは、有楽製菓が展開するチョコレート菓子「ブラックサンダー」とコラボレーションし、1月8日より、「ブラックサンダーと甘酸っぱい再会パフェ」と「ブラックサンダー相思相愛カタラーナ」を全国のスシローにて販売する。スシローと「ブラックサンダー」のコラボが再び実現昨年、「義理チョコ」のイメージが強い「ブラックサンダー」を、バレンタインに本命の方とも一緒に気軽に食べてもらいたいという想いから実現した「ブラックサンダー」とのコラボが、今年もやってくる。

今年は、スシローと「ブラックサンダー」の再会を記念して、2種類のコラボスイーツを用意。「ブラックサンダーと甘酸っぱい再会パフェ」は、チョコムースの上にスポンジ、いちごソース、マシュマロ等を入れ、ブラックサンダーをイメージしたチョコアイスの上に、ブラックサンダーに使用しているザクザク食感のココアクッキーをかけた甘酸っぱい味わいのパフェ。パフェには「運命の恋もじ診断」が楽しめる限定ピックが付いており、コラボ限定グッズとブラックサンダー人気商品アソートが当たる抽選に参加することもできる。さらに、ザクザク食感で人気の「ブラックサンダー」とスシロー定番人気No.1スイーツ(※2023年10月~2024年9月実績)「カタラーナアイスブリュレ」のコラボ商品「ブラックサンダー相思相愛カタラーナ」が登場。ブラックサンダーのココアクッキーにチョコとバニラの2種類のカタラーナを重ね、表面をキャラメリゼした、なめらか食感とザクザク食感が楽しめるスイーツで、思わず写真を撮りたくなる、スシローとブラックサンダーの再会を表現したコミック風シートが3種類の中からランダムで1枚付いてくる。※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがない。※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できる。商品概要は以下の通り。ブラックサンダーと甘酸っぱい再会パフェ商品名は、ブラックサンダーと甘酸っぱい再会パフェ。340円~。販売期間は1月8日~。ピックの手配総数38万枚分が無くなり次第終了。※店舗によって価格が異なる。※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できる※お持ち帰り対象外。「ブラックサンダーと甘酸っぱい再会パフェ」に付いてくる限定ピックの裏面にある二次元コードを読み込むと、運命の人を表す文字が浮かび上がる「運命の恋もじ診断」ができる。さらに、診断した人から抽選で25人にコラボ限定グッズやブラックサンダー人気商品アソートが当たるキャンペーンも実施。キャンペーン期間は1月8日~1月26日。賞品は、コラボ限定グッズ&ブラックサンダー人気商品アソート。「やっと、会えたね。」ペア皿(2枚セット)ブラックサンダー人気商品アソート診断結果例※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがない。※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合がある。※商品は販売予定総数がなくなり次第終了。※診断を実施した時点でプレゼントキャンペーンへの応募が完了となる。※診断にはソーシャルアカウントでのログインが必要。※診断ができるのは1アカウントにつき1日1度まで。※本キャンペーンについて(全部または一部)事前に通知することなく変更または中止することがある。※写真・イラストはイメージ。ブラックサンダー相思相愛カタラーナ商品名は、ブラックサンダー相思相愛カタラーナ。270円~。販売期間は、1月8日~販売予定総数44.2万食が無くなり次第終了。※店舗によって価格が異なる。※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できる。※お持ち帰り対象外。※製造過程で使用する油脂が固まり、稀に白く見える場合があるが、食べても問題ない。※コミック風シートは3種類より、ランダムで1枚の提供となる。コミック風シート(全3種類)※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがない。※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合がある。※商品は販売予定総数がなくなり次第終了。※写真はイメージ。