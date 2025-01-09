¡Ö¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×87ºÐ½÷ÀÂð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¼êÂÇû¤ë¶¯Åð»ö·ï¡¡Èï³²½÷À¤ÏÂ¤ò¥±¥¬¡ÄÆ¨ÁöÃæ¤ÎÃË¤Ï¹õ¿§¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÃå¡¦Ä¹¥º¥Ü¥ó¡¡ÀéÍÕ¡¦³ûÀî»Ô
9ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô¤Î¹âÎð½÷ÀÂð¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢½÷À¤Î¼êÂ¤òÇû¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤¹¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°2»þÁ°¡¢³ûÀî»Ô³êÃ«¤Ç¡ÖÎÙ¤Î²È¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ2³¬¤«¤éÍî¤Á¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°0»þº¢¤Ë87ºÐ¤Î½÷À¤¬½»¤à²È¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Æ¡¢¤Ò¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç½÷À¤Î¼êÂ¤òÇû¤ê¡¢¼¼Æâ¤òÊª¿§¤·¤¿¸åÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë½»¤à¿ÆÂ²¤ÎÃËÀ¡§
Çû¤Ã¤ÆÊª¿§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î´Ö¤ËÆ¨¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÈï³²¼Ô¤Ï¡Ë¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
½÷À¤ÏÈòÆñ¤·¤¿ºÝ¤ËÂ¤ò¥±¥¬¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¨¤²¤¿ÃË¤Ï¹õ¿§¤Ã¤Ý¤¤¾åÃå¤ËÄ¹¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤È¤ß¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×1·î9ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë