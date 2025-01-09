¡ÚYOSHIKI¡ÛLA¶á¹Ù¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¡¡¡È¶¯À©ÈòÆñÌ¿Îá¡É¡Öº£¤«¤é¼«Ê¬¤âÈòÆñ¤·¤Þ¤¹¡×¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»
9Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¡ØX JAPAN¡Ù¤ÎYOSHIKI¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¡ØX¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚYOSHIKI¡ÛLA¶á¹Ù¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¡¡¡È¶¯À©ÈòÆñÌ¿Îá¡É¡Öº£¤«¤é¼«Ê¬¤âÈòÆñ¤·¤Þ¤¹¡×¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»
YOSHIKI¤µ¤ó¤Ï¡ÖLA¤Î¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤âº£¡¢¶¯À©ÈòÆñÌ¿Îá¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤«¤é¼«Ê¬¤âÈòÆñ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£¡ÖA mandatory evacuation order has just been issued for my location in LA.¡¡I will be evacuating now too.¡×¤È¡¢±ÑÊ¸¤Ç¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
YOSHIKI¤µ¤ó¤Ï¡¢8Æü¡ÖLA¡¢Èó¾ï»öÂÖÀë¡£Staff¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤âÀè¤Û¤ÉÈòÆñ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¼«Ê¬¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û