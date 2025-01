9日、ロサンゼルス在住『X JAPAN』のYOSHIKIさんが、自身の公式『X』を更新。アメリカ・ロサンゼルス近郊で大規模な山火事が発生したため、避難することを明かしました。

【写真を見る】【YOSHIKI】LA近郊で大規模な山火事 “強制避難命令”「今から自分も避難します」ロサンゼルス在住





YOSHIKIさんは「LAの自分のいる場所にも今、強制避難命令がでました」と明かし、「今から自分も避難します」と、報告。「A mandatory evacuation order has just been issued for my location in LA. I will be evacuating now too.」と、英文でも伝えました。









YOSHIKIさんは、8日「LA、非常事態宣。Staffやエンジニアも先ほど避難しはじめた。自分は今のところ大丈夫です」と伝えていました。









【担当:芸能情報ステーション】