milet、映画『知らないカノジョ』主題歌／劇中歌として書き下ろした新曲CDリリース決定
シンガーソングライターのmiletが、映画初出演でヒロインを務める『知らないカノジョ』の主題歌／劇中歌として書き下ろした「I still／Nobody Knows」を2月26日にCDリリースすることを発表した。
miletは、2021年8月東京2020オリンピック閉会式に歌唱出演、2023年には『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌をMAN WITH A MISSIONとコラボで担当し大きな話題と集め、TVアニメ「葬送のフリーレン」でも2期連続エンディングテーマを担当、そして昨年2024年には「hanataba」が大ヒットし、テレビ朝日系 木曜ドラマ「スカイキャッスル」テーマソングも担当。「第66回 輝く！日本レコード大賞」最優秀歌唱賞を受賞するなど益々の活躍を見せている。
そんなmiletが映画初出演でヒロインを務め、中島健人氏主演・三木孝浩監督作品『知らないカノジョ』の主題歌／劇中歌として書き下ろした新曲「I still／Nobody Knows」。また、CD発売に先駆け、「I still」を1月31日より先行配信開始する。
miletが演技に本格的に初挑戦した『知らないカノジョ』は、2月28日に全国公開される。
＜リリース情報＞
milet
「I still／Nobody Knows」
2025年2月26日（水）リリース
=収録曲=
・I still
・Nobody Knows
【初回盤】\1,700(税込)
＜特典BD映像＞
「I still」MUSIC VIDEO
「Nobody Knows」MUSIC VIDEO (Minami Maezono)
「I still」Behind The Scenes
【通常盤】\1,000(税込)
https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=2025010603254177B3MFRUODru&openExternalBrowser=1
milet Official Website：https://www.milet.jp/
miletは、2021年8月東京2020オリンピック閉会式に歌唱出演、2023年には『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌をMAN WITH A MISSIONとコラボで担当し大きな話題と集め、TVアニメ「葬送のフリーレン」でも2期連続エンディングテーマを担当、そして昨年2024年には「hanataba」が大ヒットし、テレビ朝日系 木曜ドラマ「スカイキャッスル」テーマソングも担当。「第66回 輝く！日本レコード大賞」最優秀歌唱賞を受賞するなど益々の活躍を見せている。
miletが演技に本格的に初挑戦した『知らないカノジョ』は、2月28日に全国公開される。
＜リリース情報＞
milet
「I still／Nobody Knows」
2025年2月26日（水）リリース
=収録曲=
・I still
・Nobody Knows
【初回盤】\1,700(税込)
＜特典BD映像＞
「I still」MUSIC VIDEO
「Nobody Knows」MUSIC VIDEO (Minami Maezono)
「I still」Behind The Scenes
【通常盤】\1,000(税込)
https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=2025010603254177B3MFRUODru&openExternalBrowser=1
milet Official Website：https://www.milet.jp/