»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÍÄ¤«¤Ã¤¿º¢¤ÏÁ´°÷¤¬Ááµ¯¤­¤ÇÊ¿ÆüµÙÆü´Ø·¸¤Ê¤¯5»þÂæ¤Ë¤Ïµ¯¤­¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢Æü¿²ÉÔÂ­¤Ê»ä¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)

¤¢¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¡£¸½ºß¤Ç¤Ïµ¯¤­¤ë»þ´Ö¤Ë¤âº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

½¬¤¤»ö¤Ê¤É¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤ËÁáµ¯¤­¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÏ¢µÙ¡£
¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ëµ¯¤­¤Æ¤­¤Æ¡Ä



¤ª¤â¤ÁÂç¹¥¤­²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸µÃ¶¡ÁÅßµÙ¤ß¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆËèÇ¯¤â¤Á¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤º¡¢Âè°ì¿Ø¤ÎÄï¥È¥ê¥ª¤Ë¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤ß¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ÇÄó¶¡¡£
»ä¤â°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£

¡Ä¤Ç¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂèÆó¿Ø¤ÎÄ¹ÃË¤¬µ¯¾²¡£
¡ÊÉ×¤â¡¢Á°Æü¤Î»Å»ö¶ñ¹ç¤Ç¥Ð¥é¥Ä¥­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÂçÂÎÄ¹ÃË¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ëµ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë

¡Ö¤Ç¤­¤ì¤ÐÄï¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ëµ¯¤­¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÊÒÉÕ¤¯¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤â°ì¤«¤é¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤È»ä¤âÃåÀÊ¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£

¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ëºî¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤â¤Á¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ¾Æ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¡£
¡Ê¤·¤«¤â¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¿©¤Ù¤ëÎÌ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Ø¤´¤È¤ËÊ£¿ô²ó¾Æ¤­Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ë

¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ä



Âè»°¿Ø¤ÎÄ¹½÷¤Ë¤â°ì¤«¤é¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿©Âî¤Ç°ì¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ë

Á´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÈùÌ¯¤Ê»þ´Öº¹¤Çµ¯¤­¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢3»þ´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç¤â¤Á¤ò¾Æ¤­Â³¤±¤ë¤è¤¦¤ÊËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸åÅÜÅó¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ÈÅÜÅó¤ÎÀöÂõ¡£

Ä«¤Î²È»ö¤ò¤Ò¤ÈÄÌ¤ê½ª¤ï¤é¤»¤ëº¢¤Ë¤Ï¡Ä



Â¨¡¦Ãë¡ª
¤µ¤Ã¤­Ä«¤´¤Ï¤ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ë¡ª

ºî¤êÃÖ¤­¤ÎÉûºÚ¡ÜºÆ¤Ó¤â¤Á¡£

¤Ò¤¿¤¹¤é¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¡¢¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤­¤Þ¤¯¤ëÀ¸³è¡£

¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÅÔÅÙ»ä¼«¿È¤â¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢1²ó¤ÎÎÌ¤Ï¾¯ÎÌ¤Ç¤â¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤ë¤ÈÁêÅö¤ÊÎÌ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ä·ë²Ì¡¢¸½ºß»ä¤ÎÊ¢¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¡Ö¶À¤â¤Á¡×¤¬¡£

¡Ö¤Ä¤­¤¿¤Æ¤Î¤ª¤â¤Á¤ä¡Á!!¡×¤È²¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤ËÙèÙé¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¿¥×¥¿¥×¤µ¤ì¤ëÀ¸³è¤òº£¤âÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
(¥Û¥ê¥«¥ó)