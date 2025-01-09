Ãæ»³½¨À¬¡¡´î¼÷·Þ¤¨¤ëÄ¶ÂçÊª²Î¼ê¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ãæ»³½¨À¬¡Ê57¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¡Ê¿åÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ÎÄ¶ÂçÊª²Î¼ê¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö1»þ´Ö¤Þ¤ë¤´¤È¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤Ï¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é55Ç¯ÌÜ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¡£¸ÞÌÚ¤Ï¡Ö¡Ê²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¾¼ÏÂ100Ç¯¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç»ä¡¢¡Ê3·î¤Ë¡Ë´î¼÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£77ºÐ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸ÞÌÚ¤Ë¡¢Ãæ»³¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¼ã¤¤77ºÐ¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¡£
¡¡¸ÞÌÚ¤Ï¡ÖÀ¼¤¬¤ª±¢¤µ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥¡¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤â¡Ë¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ËèÆüÂÎ½Å·×¾è¤Ã¤Æ¡¢Â¬¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤Ë¡¢Ãæ»³¤Ï¡ÖÁ¡ºÙ¤ÊÀ¸³è¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡ËÁ°¤ÎÆü¤ÎÈÕ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Íð¹â²¼¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£