º£µ¨°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¡¡»³ÃÏ¤Ç¤ÏÀÑÀã¡¡ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ë¡ÖÂçÀãÃí°ÕÊó¡×¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î»³ÃÏ¤Ç¤ÏÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
10Æü¤«¤±¤ÆÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡TOSÅÏÊÕ°ìÊ¿µ¼Ô
¡Ö¶å½ÅÄ®¤Î»³´ÖÉô¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÏ©ÌÌ¤¬°ìÌÌ¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àã¤È¶¦¤Ë¿á¤ÉÕ¤±¤ëÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯¡¢¤È¤Æ¤â´¨¤¤¡×
ÂçÊ¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î»³ÃÏ¤Ç¤Ï9Æü¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï»³ÃÏ¤Î¤Û¤«Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢ËÌÉô¤ÈÀ¾Éô¤½¤·¤ÆÃæÉô¤Î11¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ËÂçÀãÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢»³ÃÏ¤Ç10¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç5¥»¥ó¥Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤ÏÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤äÄã²¹¤Ë¤è¤ë¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£