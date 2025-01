リードチェンジ30回の激戦はキャブスに軍配…サンダーとの首位対決を制す

1月9日(現地時間8日)、31勝4敗でイースタン・カンファレンスの首位に立つクリーブランド・キャバリアーズがホームのロケット・モーゲージ・フィールドハウスでオクラホマシティ・サンダーと対戦した。

30勝5敗でウェスタン・カンファレンス1位のサンダーを迎え撃ったキャブスは、ディーン・ウェイド、ダリアス・ガーランドの2連続3ポイントシュートで6-0のスタートとなったものの、その後は点の取り合い。同点で迎えた第1クォーター残り4分18秒からアイザイア・ジョー、ジェイリン・ウィリアムズ、アーロン・ウィギンズに0-7ランを許すなど、25-32で最初の12分間を終えた。

第2クォーターも僅差ながら追いかける展開が続いたが、残り5分4秒からダリアス・ガーランドの3ポイント、キャリス・ルバートのレイアップで逆転。リードチェンジがありながら、62-59と3点差で試合を折り返した。

第3クォーターは両チーム合計84得点と、シュートの入れ合い。カンファレンス首位チーム同士の激戦が繰り広げられると、キャブスは2点リードで迎えた第4クォーター残り4分56秒からタイ・ジェローム、ドノバン・ミッチェルの得点で7点差に拡大した。

同2分3秒に2点差まで詰め寄られたものの、ジャレット・アレン、エバン・モーブリー、ガーランドの連続得点で逆転を許さず。同点8回、リードチェンジ30回の首位対決を129-122で制したキャブスが連勝を「11」に伸ばすと同時に、サンダーの連勝を「15」で止めた。

キャブスはミッチェルが11得点4アシストにとどまったものの、アレンが25得点12リバウンド6アシスト3スティール、モーブリーが21得点10リバウンド7アシスト、マックス・ストゥルースが17得点5アシスト、ジェロームが15得点をマークした。

■試合結果



クリーブランド・キャバリアーズ 129-122 オクラホマシティ・サンダー



CLE|25|37|41|26|=129



OKC|32|27|43|20|=122

Crowd on their feet… and Spida THROWS IT DOWN. 😤 pic.twitter.com/Ng2vyxVtpG

- NBA (@NBA) January 9, 2025