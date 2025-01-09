milet¡¢±Ç²è½é½Ð±é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¿·àÃæ²Î¤ÎCD¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¿·àÃæ²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖI still¡¿Nobody Knows¡×¤Ï2·î26Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¡ª
milet¤¬¡¢±Ç²è½é½Ð±é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¿·àÃæ²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖI still¡¿Nobody Knows¡×¤ò2·î26Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
CDÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢1·î31Æü¤è¤ê¡ÖI still¡×¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡£1·î9Æü¤è¤êÆÃÅµÉÕ¤Pre-add/Pre-save¡ÊÇÛ¿®Í½Ìó¡Ë¤â¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
milet¤¬±éµ»¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿ÃæÅç·ò¿Í¼ç±é±Ç²è¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤Ï¡¢2·î28Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£¤¼¤Ò³Ú¶Ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ü¤¦¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.01.31 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖI still¡×
2025.02.26 ON SALE
SINGLE¡ÖI still¡¿Nobody Knows¡×
±Ç²è¾ðÊó
¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù
2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー
½Ð±é¡§ÃæÅç·ò¿Í¡¡milet¡¡¶ÍÃ«·òÂÀ¡¡ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¡¡È¬ÅèÃÒ¿Í¡¡±ß°æ¤ï¤ó¡¡¡¿¡¡âÃÅç½¨ÏÂ¡¡É÷¿á¥¸¥å¥ó
´ÆÆÄ¡§»°ÌÚ¹§¹À
¸¶ºî¡§¡Ø¥é¥Ö¡¦¥»¥«¥ó¥É¡¦¥µ¥¤¥È ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï½éÎø¤Î¤ª¤ï¤ê¤«¤é¡Ù¡Ê¸¶Âê¡ØMon Inconnue¡Ù/¥æー¥´¡¦¥¸¥§¥é¥ó´ÆÆÄ/2021Ç¯¡Ë
ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬
(C)2025¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://gaga.ne.jp/shiranaikanojo/
milet OFFICIAL SITE
https://www.milet.jp/