東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」4F・シェフス・ロウに店を構えるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」にて「バレンタインフェア」を開催!

バレンタインに合わせたチョコレートスイーツのほか、旬を迎える”いちご”を使用したメニューが食べ放題で楽しめます☆

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」バレンタインフェア2025

価格:(90分制)※一部、特別価格での提供期間が設定されています

平日ランチ:大人 2,519円(税込)、小学生 1,320円(税込)、3歳以上 572円(税込)平日ディナー:大人 2,849円(税込)、小学生 1,639円(税込)、3歳以上 704円(税込)休日ランチ:大人 2,849円(税込)、小学生 1,639円(税込)、3歳以上 869円(税込)休日ディナー:大人 3,069円(税込)、小学生 1,914円(税込)、3歳以上 979円(税込)

開催期間:2025年1月16日(木)〜2月14日(金)

提供内容:

いちごのショートケーキいちごとホワイトチョコのエンゼルいちごのサンマルクホワイトチョコとオレンジのレアチーズガトーショコラカシスショコラムース自家製のカラメルとショコラのマーブルパウンド柚子とホワイトチョコのティラミスチョコプリンカフェモカマドレーヌいちごのサイダーゼリー

開催店舗:Salon de Sweets(サロンドスイーツ)

所在地:〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F

イクスピアリの「Salon de Sweets」の期間限定フェアとして開催される「バレンタインフェア」

シーズンスイーツが並ぶショーケースでは、バレンタインに合わせたチョコレートスイーツのほか、旬を迎えるいちごを用いた、全11種類のスイーツが並びます。

ほかにもクリームチーズやオレンジの皮が入ったペーストで仕上げた、爽やかな香りを放つ“ホワイトチョコとオレンジのレアチーズ”もラインナップ。

さらにほろ苦いダークチョコとカシスピューレの酸味が相性抜群な“カシスショコラムース”や、素朴ながらも風味豊かな“自家製のカラメルとショコラのマーブルパウンド”などがビュッフェスタイルで楽しめます。

そのほか、ゲストの目の前で切り分けるロースト料理や人気の特製カレー、新鮮野菜のサラダバーにパスタなど、ランチ・ディナーともにバラエティ豊かにラインナップ。

そんな「バレンタインフェア」で楽しめるおすすめメニューを紹介していきます☆

いちごのサンマルク

フランスの伝統菓子“サンマルク”が、Salon de Sweetsならではのバレンタイン仕様に仕上げられた「いちごのサンマルク」

自家製のビスキュイジョコンドの上に、濃厚なチョコムースといちごムースを合わせ、口当たり滑らかで、目にもかわいらしくリッチな印象のスイーツです。

いちごとホワイトチョコのエンゼル

生地に忍ばせた、いちごの食感や甘酸っぱい味わいが、優しく上品な甘みが魅力の生地によく合う「いちごとホワイトチョコのエンゼル」

美しく艶めくナパージュが気分高まるエンゼルケーキは、いちごピューレとホワイトチョコを合わせて、しっとりと焼き上げられています。

ガトーショコラ

バレンタインに欠かせない「ガトーショコラ」が、いちご果汁を合わせたふんわりと柔らかないちごクリームをたっぷりとあしらった、バレンタイン特別仕様にて期間限定復活。

カカオ57%と竹炭を合わせた、見た目にも濃厚なガトーショコラは、スタンダードながら洗練された味わいです。

WEB予約特典「バレンタイン限定カラーマカロン&ショコラテリーヌ」プレゼント

特典:

・ランチタイム予約限定「ショコラテリーヌ いちごソース添え」

・ディナータイム予約限定「バレンタイン限定マカロン」各色1つずつ

予約受付サイト: https://www.tablecheck.com/shops/salondesweets/reserve

バレンタインフェア開催期間中、WEBにてランチタイムに予約された方に、今だけいちごソースを添えてサーブされる濃厚な「ショコラテリーヌ」をプレゼント。

ディナータイムに予約された方には、バレンタイン限定カラーの2色で仕上げた自家製マカロンが、各色1つずつプレゼントされます。

そのままはもちろん、お気に入りのスイーツとともにお皿に盛り付けたり、トッピングとしても楽しめるスイーツです。

Salon de Sweetsが贈るバレンタイン限定スイーツに囲まれながら、至福の甘いひと時が過ごせる期間限定フェア。

イクスピアリ4F「Salon de Sweets」にて2025年1月16日より開催される「バレンタインフェア」の紹介でした☆

オランダ発のブランド「リチュアルズ」がオープン!イクスピアリ「リニューアル」 オランダ発のブランド「リチュアルズ」がオープン!イクスピアリ「リニューアル」 続きを見る

※写真はイメージです。実際のご提供スタイルと異なります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 苺やショコラが主役の「バレンタインフェア」!イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」 appeared first on Dtimes.