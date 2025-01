Malwarebytesは1月6日(米国時間)、「Dental group lied through teeth about data breach, fined $350,000|Malwarebytes」において、米国の歯科医療グループ「Westend Dental」がランサムウェア被害とデータ侵害を隠蔽したとして35万ドルの罰金を科されたと報じた。「Westend Dental」は、「Westend Dental LLC」、「Arlington Westend Dental LLC」、「Sherman Westend Dental LLC」、「Fountain Square Westend Dental LLC」、「Lafayette Westend Dental LLC」、「Affordable Westend Dental LLC」など複数の歯科医院をまとめたチェーン店方式の歯科医療グループ。この調査は患者からの苦情を受けて、インディアナ州監察総監室(OIG: Office of Inspector General)が実施したもの。Dental group lied through teeth about data breach, fined $350,000|Malwarebytes