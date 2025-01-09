¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¡¢3²óÌÜ¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡©¡Ö¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤è¡×¥Þ¥ÞÍ§¤Î»ØÅ¦¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡©
»Å»ö¤â°é»ù¤âÁ´ÎÏ¤ÎA»Ò¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤´Ë«Èþ¥é¥ó¥Á¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤Î»×¤ï¤Ì°ì¸À¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£A»Ò¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤â°é»ù¤â´èÄ¥¤ë¥Þ¥Þ¤Î³Ú¤·¤ß
3¿Í¤ÎÍÄ¤¤»Ò¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯A»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÊÝ°é»²´Ñ¸å¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤È¹Ô¤¯¥é¥ó¥Á²ñ¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÍ¥Àè¤Ç¼«Ê¬¤Î¿©»ö¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿©¤Ù¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¡¢¤´ÈÓ¤ò¤«¤¹þ¤à¤³¤È¤¬Æü¾ï¤ÎA»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç¼«Í³¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤´Ë«Èþ¥¿¥¤¥à¡×¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡Öº£Æü¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë°ì¸À¤Ç¡¢A»Ò¤Î¿´¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÍÉ¤ìÆ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»×¤ï¤Ì°ì¸À¤Ç¿´¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¯
A»Ò¤ÏÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3²óÌÜ¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈA»Ò¤¬ÎÁÍý¤ÎÊÂ¤Ö¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿B»Ò¤«¤é»×¤ï¤Ì°ì¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡© 3²óÌÜ¹Ô¤¯¤Î¡© ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤è¡×
¾éÃÌ¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËA»Ò¤Î¿´¤Ï¥¶¥ï¥¶¥ï¡£
¡ÖÈó¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤·¡¢¼ê¤Ë¤ª»®¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¹¤«¤¤°ì¸À¤¬µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
¤½¤ó¤ÊA»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿C»Ò¤Ï¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖA»Ò¤µ¤ó¡ª »ä¤â¥Ç¥¶ー¥È3²óÌÜ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡ª¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢C»Ò¤ÏB»Ò¤ËÍ¥¤·¤¯¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼è¤ê¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éÌäÂê¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤¤ë¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡ª¡×
B»Ò¤Ï¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤Ë¡Ö»ä¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢C»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤¬A»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤Îµß¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤¤¥é¥ó¥Á²ñ¤Ç¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ñÏÃ¤¬ÂçÀÚ
¤½¤Î¸å¡¢A»Ò¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨ºÆ¤Ó¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈC»Ò¤È²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÄê´üÅª¤Ë²ñ¤¦¤Û¤É¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
B»Ò¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î°ì¸À¤¬¼þ¤ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤¿¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Yumeko.N
¸µÂç³Ø¿¦°÷¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²È»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¡£¤½¤ÎËµ¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤äÆ±Î½¤«¤é¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¡¦¾Ò²ð¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¦¡£ÆÃ¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤¿»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Æ»Ò¡¦²ÈÄí´Ä¶¤Î¥Æー¥Þ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Æ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æµ»ö¤ò¼¹É®¡£