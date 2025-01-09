Ãæ³ØÀ¸2¿Í¤ÎDNA·¿¤«¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÏÊª¤«¤é¸¡½Ð¡¡ËÌ¶å½£»¦½ý»ö·ï¤ÇºÆÂáÊá¤Ø
ËÌ¶å½£»Ô¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÇÃæ³ØÀ¸2¿Í¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿¿ÏÊª¤«¤é¡¢2¿Í¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëDNA·¿¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¤¤ç¤¦ºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏÀè·î14Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤ÎÃæÅçºéºÌ¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ê¿¸¶À¯ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Î¼«Âð¤ä¼Ö¤«¤é¿ô½½ËÜ¤Î¿ÏÊª¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤«¤é2¿Í¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëDNA·¿¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Ø¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
½»Âð,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²£ÉÍ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥À¥¤¥¹,
ÂçÁ¥,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÇÛÀþ,
Ä¹Ìî