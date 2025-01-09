´ôÉì¸©ÃÎ»öÁªµó¤¬¹ð¼¨¡¡Ìµ½êÂ°¤Î¿·¿Í2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¡¡¸½¿¦¤¬ÂàÇ¤É½ÌÀ¤·20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¿Í¸õÊä¤ÎÁªµóÀï¤Ë
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦´ôÉì¸©ÃÎ»öÁª¤¬9Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¿·¿Í2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê9Æü¸áÁ°11»þ45Ê¬¸½ºß¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ôÉì¸©ÃÎ»öÁªµó¤¬¹ð¼¨¡¡Ìµ½êÂ°¤Î¿·¿Í2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¡¡¸½¿¦¤¬ÂàÇ¤É½ÌÀ¤·20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¿Í¸õÊä¤ÎÁªµóÀï¤Ë
´ôÉì¸©ÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¤Ç¸µÆâ³ÕÉÜÂç¿Ã´±Ë¼¿³µÄ´±¤Î¹¾ºêÄ÷±Ñ¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤È»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ÎÏÂÅÄÎè»Ò¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹¾ºêÄ÷±Ñ ¸õÊä¡Ë
¡Ö¿Í¤äÊª¤¬½¸¤Þ¤ë´ôÉì¸©¡¢ÆüËÜ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë´ôÉì¸©¤«¤é¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Íè¤ò¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÊÏÂÅÄÎè»Ò ¸õÊä¡Ë
¡Ö¸©Ì±¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¯¼£¤Ë¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ä´Ä¶¤ò¼é¤ë¸©À¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤«¤ÎÂç¤¤ÊÀ¥¸ÍºÝ¤ÎÁªµó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î´ôÉì¸©ÃÎ»öÁª¤Ï¡¢5´ü20Ç¯¤òÌ³¤á¤¿¸½¿¦¤Î¸ÅÅÄÈ¥ÃÎ»ö¤¬ÂàÇ¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¿Í¸õÊä¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©¸õÊä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï9Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Åê³«É¼¤Ï1·î26Æü¤Ç¤¹¡£