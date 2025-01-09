ºäÆ»¤Ç³ê¤Ã¤¿¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì»àË´¤ÎÃËÀ¤â¡Ä´ôÉì¸©¤Ç¤Ï10Æü¤Ë¤«¤±ÂçÀã¤Î¶²¤ì ¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Ë»³ÃÏ¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç70cm
¡¡¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯±Æ¶Á¤Ç¡¢´ôÉì¸©¤Ç¤Ï1·î10Æü¤Ë¤«¤±¡¢»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ôÉì¸©¤Ç¤Ï»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢9Æü¸áÁ°11»þ»þÅÀ¤ÎÀÑÀã¤ÏÇòÀîÂ¼¤Ç166¥»¥ó¥Á¡¢ÈôÂÍ»Ô²Ï¹ç¤Ç131¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡10Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÈôÂÍÃÏÊý¤ÈÈþÇ»ÃÏÊý¤Î»³ÃÏ¤Ç70¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç30¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ç¤â9ÆüÌë¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8Æü¸á¸å7»þÈ¾²á¤®¡¢²¼Ï¤»ÔÇë¸¶Ä®À¾¾åÅÄ¤Ç¡¢ºäÆ»¤ò³ê¤Ã¤¿¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢¶á½ê¤Ë½»¤à¶¶ËÜ¹Û°ì¤µ¤ó(73)¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÏÀã¤ÎÀÑ¤â¤Ã¤¿ºäÆ»¤ò¾å¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ö¤ò¡¢¸å¤í¤«¤é²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£