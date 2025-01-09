¡Ö35Ëü±ß¡ª¡×±üÇ½ÅÐÆÃ»º¤Î¹âµé¥·¥¤¥¿¥±¡Ö¤Î¤È¤Æ¤Þ¤ê¡×½é¶¥¤ê¡¡ºÇ¹âµéÉÊ¤Ï²áµîºÇ¹âÃÍ
±üÇ½ÅÐÆÃ»º¤Î¸¶ÌÚ¥·¥¤¥¿¥±¡Ö¤Î¤È¤Æ¤Þ¤ê¡×¤Î½é¶¥¤ê¤¬9ÆüÄ«¡¢¶âÂô»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¹âµéÉÊ¤Ë¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤È¤Æ¤Þ¤ê¤Ï¡¢±üÇ½ÅÐ¤Î¸¶ÌÚ¥·¥¤¥¿¥±¡Ö¤Î¤È115¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¤«¤µ¤¬8¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥¤¥¿¥±¤Ç¤¹¡£
9ÆüÄ«¡¢½é¶¥¤ê¤¬¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Î¤È¤Æ¤Þ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤µ¤é¤ËÆù¸ü¤Ê¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×6¸ÄÆþ¤ê1È¢¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¡Ä
¡Ö35Ëü¡ª¡×
ºë¶Ì¸©¤Î¼è°úÀè¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¶¥¤ê¤ËÎ×¤ó¤À¶È¼Ô¤¬¡¢2Ç¯Á°¤Î31Ëü5Àé±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢²áµîºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë35Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙÂ¾¡¦Àõ»Ô ²ÂÃË ¼¹¹ÔÌò°÷¡§
¡ÖÇ½ÅÐ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¡×
¤Î¤È¤Æ¤Þ¤ê¤ò´Þ¤à¤Î¤È115¤Ï¡¢3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë1Ëü5000¸Ä¤Î½Ð²Ù¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£