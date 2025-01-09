10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤Î¸«¹þ¤ß¡¡»°¹¥»ÔÀ¾ÁÄÃ«¤ÇÀÑÀã3cm¡¡¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡ÚÆÁÅç¡Û
¡Ê²ÏÌî¾ÌÀµ¼Ô¡Ë
¡Ö¸áÁ°9»þ²á¤®¡¢ÃÓÅÄÄ®¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¹¤ÎÎ³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¤¢¤é¤ì¤Ë¶á¤¤Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆÁÅç¸©Æâ¤Ï1·î10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢10Æü¤ÎÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë»°¹¥»ÔÀ¾ÁÄÃ«¤Ç¤Ï¡¢3cm¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç5cm¡¢»³ÃÏ¤Ç15cm¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢ÃåÀã¤Ë¤è¤ëÅÝÌÚ¤äÅÅÀþ¤Ê¤É¤ÎÃÇÀþ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£