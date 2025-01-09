¡Ö¶¯¤¤¡ª¡×±óÆ£¹Ò¡¢¡ÈÆü´Ú¼ç¾¥Ð¥È¥ë¡É¤Ç¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤òÉõ»¦¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖÇ®¤¤¤Ê¡×¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥Ï¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¡Ú¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¡Û¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à 1¡Ý0 ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î9Æü¡¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û±óÆ£¹Ò¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤Ç¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥óÉõ»¦
¡¡¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤È¤¤¤¦²¤½£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î°ìÀï¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤È¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤¡ÈÆü´ÚÂÐ·è¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿±óÆ£¤À¤¬¡¢Á°È¾ÅÓÃæ¤ÎDF¥¸¥ã¥ì¥ë¡¦¥¯¥¢¥ó¥µ¡¼¤¬Éé½ý¡£30Ê¬¤«¤éËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±¦CB¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢39Ê¬¤Ë¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¶¯¤¯´ó¤»¤ÆÁ°¤ò¸þ¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÌ£Êý¤¬²ó¼ý¤·¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢¼Â¶·¤Î²¼ÅÄ¹±¹¬»á¤¬¡Ö±óÆ£¤¬Å¨¿Ø¤Î¤¢¤½¤³¤Ç¥½¥ó¤òÄÙ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²òÀâ¤ÎÎÓÎÍÊ¿»á¤â¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÁê¼ê¤ÎSB¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡Ê±¦SB¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢±óÆ£¤Î¼é¤ëÈÏ°Ï¤â¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤È¤ÎÂÐÖµ¤âÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âSNS¾å¤Ç¡¢¡ÖÆü´ÚÂåÉ½¼ç¾¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¼Â¸½¤·¤Æ¤ë¤ÎÇ®¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¶¯¤¤¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¡Ö±óÆ£¤é¤·¤µ½Ð¤¿¡×¡Ö±óÆ£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¼éÈ÷¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¡¢Æü´ÚÂÐ·è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±óÆ£¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï80Ê¬¤Þ¤ÇCB¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËÜ¿¦¤ÎMF¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï86Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥ê¥ô¥¡¥ë¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö2·î7Æü¤Î½à·è¾¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¡Ë