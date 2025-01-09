Ãæ¹ñ¤Î½ÕÀá¡¢²áµîºÇÂç¤Î±ä¤Ù90²¯¿Í¤¬¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ø 80¡ó¤Ï¼«Æ°¼Ö°ÜÆ°
[ËÌµþ £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¡Ê£Î£Ä£Ò£Ã¡Ë¤Ï£¸Æü¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡ËÁ°¸å¤Î£´£°Æü´Ö¤ËµÚ¤Ö½Ëº×´ü´Ö¤Ë²áµîºÇÂç¤Î±ä¤Ù£¹£°²¯¿Í¤¬¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤È¤Î»î»»¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç·¿Î¹¹Ô¥·¡¼¥º¥óÆþ¤ê¤Ï£±·î£±£´Æü¡£¸Î¶¿¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ëÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Î£Õ¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤â´Þ¤á¤Æ¹ñÆâ°ÜÆ°¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï±ä¤Ù£¸£´²¯¿Í¤¬°ÜÆ°¤·¡¢Åö¶ÉÍ½ÁÛ¤Î£¹£°²¯¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
£Î£Ä£Ò£Ã¤ÎÍû½ÕÎ×Éû¼çÇ¤¤ÏÆ±Æü¤Îµ¼Ô¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÌó£¸£°¡ó¤¬¼«Æ°¼Ö¤ò¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬Å´Æ»¤È¹Ò¶õÊØ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÏÉÔÆ°»º»Ô¶·¤Î°²½¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤ä¾ÃÈñ²¼»Ù¤¨¤Ê¤ÉÂÐ±þºö¤ò¤³¤³¿ô¥«·î¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·Êµ¤¤Ï°ÂÄêµ°Æ»¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÂç·¿Î¹¹Ô¥·¡¼¥º¥óÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£