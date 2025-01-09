ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¸å¤â10mÄøÁö¹Ô¤«¡Ä30¿Í¾è¤»¤¿Âç·¿¥Ð¥¹¤Ç£´¿Í¤¬¥±¥¬¤·¤¿»ö¸Î ±¿Å¾¼ê¡Ö¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤Ç1·î8Æü¡¢¸©¤Î¿¦°÷¤ò¾è¤»¤¿Âç·¿¥Ð¥¹¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·4¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¡Ö¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¡¢È¾ÅÄ»Ô´ä³êÀ¾Ä®¤Ç¤Ï¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸©¿¦°÷¤ò¾è¤»¤¿Âç·¿¥Ð¥¹¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÃËÀ¿¦°÷3¿Í¤È50ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ð¥¹¤ÏÅÅÃì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¾×ÆÍ¤·¡¢¾×ÆÍ¸å¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ10¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¹Ô¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤´¤È¤ò¤·¤Æ¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Ë»ýÉÂ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°Æü¤ÏµÙ¤ß¤Ç¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤ÎÉÔÃí°Õ¤¬»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£