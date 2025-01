【関東】愛犬と泊まれるプライベートドッグラン付き宿10選！ラグジュアリーなヴィラやホテルから自由度の高いログハウスまで（おでかけレポートあり）

こんにちは!おでかけわんこ部です。

愛犬との旅行、せっかくならドッグランで思い切り遊ばせてあげたいですよね。

プライベートドッグラン付きの宿なら、他のわんこを気にせずのびのびと遊べるので、シャイなわんこや初めての旅行でも安心です。

そこで今回は、関東にあるプライベートドッグラン付きの宿10選をご紹介します。

ラグジュアリーなヴィラやおしゃれなホテル、家族みんなで過ごせる一棟貸しのコテージ、自然の中で自由を満喫できるログハウスなど、飼い主さんもわんこも笑顔になれる宿ばかりを集めました。

実際に泊まったわんこのレポートも、随時募集してます♪

【神奈川】Rakuten STAY TERRACE 箱根小涌谷(足柄下郡箱根町)

人工芝の専用庭と温泉&足湯つきの客室で贅沢なプライベート時間を

・大型犬OK

・温泉付き

・部屋食

・ドッグラン

おすすめポイント

・プライベートドッグランになる人工芝の専用庭♪

・全室天然温泉かけ流し風呂付き♪

・無人チェックインだから、シャイなわんこも安心◎

全5室のペットフレンドリールームは、すべてプラベートドッグランになる客室専用庭つき。人工芝なので、足の汚れもあまり気にせずに遊べます♪

すべてのお部屋に総ヒノキ造りの天然温泉かけ流し風呂があり、専用テラスにはカウンター付き温泉足湯も完備。プラベートドッグランで遊んでいるわんこを眺めながら、リラックスした時間を過ごせます♪

お食事は、伊豆近海で獲れた金目鯛や国産牛の希少部位が堪能できるメニューなど、いくつかのコースから選択。わんこと離れることなく、お部屋で一緒にゆっくりと食事を楽しめます。

飼い主さんのご感想(口コミ)

施設情報



<DATA>「Rakuten STAY TERRACE 箱根小涌谷」

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷483-2

【公式HP】 https://stay.rakuten.co.jp/terrace/hakone-kowakudani/

【アクセス】小田原西I.Cから約20分 (最寄り駅:箱根登山鉄道 小涌谷駅から徒歩で約5分)

【参考価格】31,900円~(1名あたりの価格/2名宿泊時)

<DOG>愛犬情報

【施設種別】ホテル

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】レストラン同伴NG

【部屋食プラン】 部屋食プランあり

【ドッグラン】プライベートドッグランあり

【犬用メニュー】わんこメニューなし

【温泉】温泉あり

【愛犬料金】無料(宿泊費に含まれる)

【犬種条件】大型犬まで

【その他】※2頭まで

【 神奈川】レジーナリゾート箱根雲外荘(足柄下郡箱根町)

プライベートドッグランで遊ぶ愛犬を眺めながら、掛け流しの客室温泉を愉しむ大人の宿

・超大型犬OK

・犬種制限なし

・温泉付き

・部屋食

・ドッグラン

・愛犬用メニュー

おすすめポイント

・ひのきのウッドチップ敷きドッグラン♪

・全室かけ流し露天風呂付き♪

・チェックイン・チェックアウトは客室内だからシャイわんこも安心◎

プライベートドッグランは、わんこの足に優しいひのきのウッドチップ敷き。約42m²の共用ドッグラン内には、飼い主さんの足湯としても使える「屋外ドッグスパ」もあり、わんこと一緒にほっと一息つけます♪

すべての客室には、自家源泉より汲み上げたかけ流し露天温泉付を完備。客室は滑りづらい床材を採用し、共用部は段差がないバリアフリー設計なので、シニア犬も負担なく過ごせるのが嬉しいですね。

食事は、厳選旬素材を活かした本格創作日本料理。わんこと一緒にお部屋でゆったりと味わえます。箱根外輪山を一望する大人の隠れ家で、わんこと贅沢なひとときを過ごしましょう。

飼い主さんのご感想(口コミ)

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介!

ボクもご馳走食べたよ!

グランくん@legland_donguri

https://odekake-wanko-bu.com/spot/hakone_ungaiso/

施設情報



<DATA>「レジーナリゾート箱根雲外荘」

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-46

【公式HP】 https://www.regina-resorts.com/hakone/

【アクセス】箱根口ICから車で30分 (最寄り駅:箱根登山鉄道 強羅駅より徒歩約3分)

【参考価格】42,800円~(1名あたりの価格/2名宿泊時)

<DOG>愛犬情報

【施設種別】ドッグリゾート

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】レストラン同伴NG

【部屋食プラン】部屋食プランあり

【ドッグラン】プライベートドッグランあり・共用ドッグランあり

【犬用メニュー】わんこメニューあり

【温泉】温泉あり

【愛犬料金】1頭1泊につき3,300円(税込)

【犬種条件】超大型犬まで・犬種制限なし

【その他】

【千葉】Dear Wan Spa Garden(長生郡長柄町)

超大型犬もOK! 頭数制限なし! 多彩なアクティビティをわんこと楽しめる宿

・超大型犬OK

・頭数制限なし

・温泉付き

・部屋食

・ドッグラン

・愛犬用メニュー

おすすめポイント

・135㎡以上の広々としたプライベートドッグラン♪

・エリア内にわんこと一緒に参加できるアクティビティあり♪

・全棟、天然温泉付き◎

44㎡以上のデッキテラスと135㎡以上のウッドチップのドッグランを完備した、わんこにも飼い主さんにも快適な空間。敷地内には全長645mのお散歩コースもあり、自然の中でのびのびと過ごせます♪

全棟に房総の秘湯である、とろみのある漆黒の天然温泉を配湯。宿泊中のヴィラで受けられる「スパ」のサービスもあり、わんこを留守番させることなく贅沢なリラクゼーションタイムを楽しめます。さらに、わんこには温かいハーブボールのプレゼントも。一緒に癒しのひとときを満喫しましょう。

アクティブに過ごした方には、エリア内にあるわんこと一緒に参加できるアクティビティがおすすめ! ミニゴルフやSUPクルージング、サンライズヨガなど多数のメニューが用意されています♪

飼い主さんのご感想(口コミ)

施設情報

<DATA>「Dear Wan Spa Garden」

【住所】千葉県長生郡長柄町上野468-1

【公式HP】 https://www.resol-no-mori.com/dearwan/#top

【アクセス】茂原長柄スマートICから車で5分 (最寄り駅:交通アクセスJR外房線 誉田駅から無料送迎バス約20分)

【参考価格】42,950円~(1名あたりの価格/2名宿泊時)

<DOG>愛犬情報

【施設種別】コテージ・一棟貸し

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】レストラン同伴NG

【部屋食プラン】 部屋食プランあり

【ドッグラン】プライベートドッグランあり・共用ドッグランあり

【犬用メニュー】わんこメニューあり

【温泉】温泉あり

【愛犬料金】2頭目まで無料(宿泊費に含まれる)3頭~1頭あたり3,300円

【犬種条件】犬種・体重制限なし

【その他】※1名あたり2頭まで

※1室最大 小型(10kg未満)4頭まで/中型(10kg~20kg未満)3頭まで/大型(20kg~)2頭まで

【千葉】amane(あまね)(安房郡鋸南町)

海まで1分! 波の音を聞きながら過ごすメゾネットタイプの宿

・部屋食

・ドッグラン

おすすめポイント

・プライベート感の高い専用庭で気兼ねなく楽しめる♪

・海まで徒歩1分! 海岸散歩もおすすめ♪

・夕食は希望の時間に出来立てをサーブ◎

わんこと泊まれるメゾネットルームは3室。すべての客室の1階にプライベートドッグランを完備し、高い壁と緑に囲まれたプライベート空間でわんこも飼い主さんも安心して過ごせます。

海まで徒歩1分の絶好のロケーションで、内海ならではの穏やかな海を眺めながらの海岸散歩も楽しめます♪ 2階の屋根付きテラスで、波音を聞きながらのんびりとした時間を過ごすのもいいですね。

夕食は、地元で獲れた魚介類や、豪快な丸鶏のグリル蒸しなどボリューム満点のメニューが揃っています。希望の時間に合わせて客室に運ばれ、その場で仕上げてくれるので、出来たて熱々の料理を堪能できますよ♪

飼い主さんのご感想(口コミ)

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介!

テラス席から海がみえたよ♪

コロンくん&たまごちゃん@nao157cm

https://odekake-wanko-bu.com/spot/amane/

施設情報



<DATA>「amane(あまね)」

【住所】千葉県安房郡鋸南町元名1016

【公式HP】 https://www.awa-amane.com/

【アクセス】富津金谷ICから車で8分 (最寄り駅:JR内房線 保田駅徒歩20分)

【参考価格】31,150円~(1名あたりの価格/2名宿泊時)

<DOG>愛犬情報

【施設種別】ホテル

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】レストラン同伴NG

【部屋食プラン】部屋食プランあり

【ドッグラン】プライベートドッグランあり

【犬用メニュー】わんこメニューなし

【温泉】温泉なし

【愛犬料金】1頭1泊につき3,000円(税込)

【犬種条件】小型犬まで

【その他】※2頭まで

【埼玉】秩父別邸 木叢-komura-こむら(秩父市)

森のざわめきや清流のせせらぎを感じるラグジュアリーなヴィラで癒しの時間を

・超大型犬OK

・犬種制限なし

・部屋食

・ドッグラン

・愛犬用メニュー

おすすめポイント

・約66㎡の広々とした芝生のプライベートドッグラン♪

・半露天風呂を完備。愛犬用バスタブもあり♪

・愛犬用メニューも大充実◎

全4室のドッグスイートは、すべて約66㎡の広々とした芝生のプライベートドッグランを完備。最大3頭まで宿泊できるので、多頭のお家も思い切り遊んだり走ったりできます♪

すべての部屋には半露天風呂を完備。小型犬向けの愛犬用バスタブも用意されているので、自然を感じながながらわんこと一緒にゆったりとした時間を過ごせます。

食事は、しゃぶしゃぶのお部屋食と地産地消BBQからチョイス。無添加食材を使用した愛犬用ごはんや、犬用アニバーサリーケーキもあるので、記念日旅行にもぴったりです。特別なひとときを演出するアニバーサリーデコレーションのサーニスもありますよ♪

飼い主さんのご感想(口コミ)

施設情報



<DATA>「秩父別邸 木叢-komura-こむら」

【住所】埼玉県秩父市下影森2201-1

【公式HP】 https://www.chichibu-privatevilla-komura.com/

【アクセス】花園ICから車で50分 (最寄り駅:西武池袋線 西武秩父駅から車で約10分)

【参考価格】34,600円 ~(1名あたりの価格/2名宿泊時)

<DOG>愛犬情報

【施設種別】コテージ・一棟貸し

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】レストラン同伴NG

【部屋食プラン】部屋食プランあり

【ドッグラン】プライベートドッグランあり

【犬用メニュー】わんこメニューあり

【温泉】温泉なし

【愛犬料金】無料(宿泊費に含まれる)

【犬種条件】超大型犬まで

【その他】

※3頭まで

【群馬】Solana軽井沢別邸(北佐久郡御代田町)

一日4棟限定のプライベート空間♪ フリーな時間を楽しめる自由度の高い一棟貸しの宿

・超大型犬OK

・頭数制限なし

・部屋食

・ドッグラン

・愛犬用風呂

おすすめポイント

・一日4棟限定のプライベート空間♪

・愛犬用檜露天風呂も完備♪ 同じ空間で入浴を楽しめます。

・出張シェフサービスもあり!

プライベートドッグランを完備した一日4棟限定のプライベート空間で、周囲を気にせず思いっきり楽しめます。

ウッドデッキに設置された檜の露天風呂からは、星空や季節ごとに移り変わる自然の美しさを堪能。愛犬用檜露天風呂も完備されおり、わんこと同じ空間でリラックスしたひとときを楽しめます。

すべての客室にはガス式BBQグリルがあり、食材や調味料を用意するだけですぐに利用できます。時間もメニューも自由自在。また、一流レストランシェフによるオリジナルメニューが味わえる「出張シェフサービス」もあり、特別な食事を堪能できます。

飼い主さんのご感想(口コミ)

施設情報



<DATA>「Solana軽井沢別邸」

【住所】長野県北佐久郡御代田町塩野3402-7

【公式HP】 https://resort-solana.com/karuizawa/

【アクセス】佐久ICから車で13分 (最寄り駅:しなの鉄道 信濃追分駅から車で7分)

【参考価格】31,300円~(1棟料金)

<DOG>愛犬情報

【施設種別】コテージ・一棟貸し

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】レストラン同伴NG

【部屋食プラン】部屋食プランあり

【ドッグラン】プライベートドッグランあり

【犬用メニュー】わんこメニューあり

【温泉】温泉なし

【愛犬料金】無料(宿泊代に含まれる)

【犬種条件】犬種制限なし

【その他】

※1棟あたり2~3棟が目安 (飼い主さんがしっかりコントロール出来る頭数内であること/ 愛犬用セットは最大2頭までの用意)

【群馬】Villa PENTU(ヴィラペンチュ)(吾妻郡嬬恋村)

小川が流れる300坪の広い敷地でのびのび過ごせる自然に囲まれたログハウス

・超大型犬OK

・部屋食

・ドッグラン

おすすめポイント

・300坪の広いお庭でのびのびラン♪

・敷地内小川が流れる自然の環境を満喫◎

・複数家族やお友達旅行にもぴったり♪

森の中の一軒家のようなログハウス。自然豊かな庭は、まるごとプライベートドッグランとして楽しめます。小川が流れる広々とした300坪の敷地は柵で囲まれているので、愛犬ものびのびと安心◎

寝室が2つあり、ロフトにはベッドも完備。複数家族や友人との旅行にもぴったりです。薪ストーブ も完備されているので、寒い季節には暖かな炎に癒されながら、心温まるひとときを楽しめます。

屋根付きのウッドデッキでは、天候を気にせず BBQ を満喫。 自由度の高いアウトドアライフを楽しみましょう!

飼い主さんのご感想(口コミ)

施設情報



<DATA>「Villa PENTU」

【住所】群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原字鬼の泉水1448番地23

【公式HP】 https://villa.gotokaruizawa.com/

【アクセス】碓氷軽井沢ICから車で50分

【参考価格】57,000円~(1棟料金)

<DOG>愛犬情報

【施設種別】コテージ・一棟貸し

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】レストラン同伴NG

【部屋食プラン】部屋食プランなし

【ドッグラン】プライベートドッグランあり

【犬用メニュー】わんこメニューなし

【温泉】温泉なし

【愛犬料金】1頭1泊につき3,100円(税込)

【犬種条件】超大型犬まで

【その他】※4頭まで

【茨城】大洗パークホテルヴィラ(茨城郡大洗町)

大洗温泉の露天風呂とハルビアのサウナヒーターを完備した大人のおこもり宿

・超大型犬OK

・温泉付き

・部屋食

・ドッグラン

おすすめポイント

・砂浜のプライベートドッグラン♪

・全棟、大洗温泉の露天風呂とハルビアのサウナヒーターを完備!

・部屋のテラスで愉しむ豪華BBQコース♪

海と松林に囲まれた寛ぎのリゾート、大洗パークホテル敷地内にあるドッグヴィラです。3棟すべてに、プライベートドッグランを完備。珍しい砂浜のドッグランは、わんこも大喜び間違いなしです♪

全棟には、大洗温泉の露天風呂と世界シェアNo.1のハルビアのサウナヒーターが設置されているので、24時間いつでも好きな時に利用できます。客室のテラスに水風呂&チェアで、プライベートドッグランで遊ぶ愛犬を眺めながらの“ととのい体験”を愉しみましょう。

夕食は、部屋のテラスで愉しむBBQコースです。大洗の海鮮やお肉、野菜を使用した地産地消のこだわりの食材をご堪能。持ち込みも可能なので、市場で買い物した食材を持ち込んで、オリジナルのBBQも楽しめます。

飼い主さんのご感想(口コミ)

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介!

砂浜のドッグランで思いっきり走って楽しかったよ!

おまめくん@omameshiba

https://odekake-wanko-bu.com/spot/ooarai/

施設情報

<DATA>「大洗パークホテル」

【住所】茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8249-10(大洗パークホテル敷地内)

【公式HP】 https://www.ooarai.co.jp/

【アクセス】水戸大洗ICから車で15分 (最寄り駅:鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 大洗駅から車で10分)

【参考価格】27,280円~(1名あたりの価格/2名宿泊時)

<DOG>愛犬情報

【施設種別】コテージ・一棟貸し

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】 レストラン同伴NG

【部屋食プラン】部屋食プランあり

【ドッグラン】プライベートドッグランあり

【犬用メニュー】わんこメニューなし

【温泉】温泉あり

【愛犬料金】1頭1泊につき4,400円/ 2頭6,600円 / 3頭8,800円(税込)

【犬種条件】超大型犬まで

【その他】※3頭まで

【栃木】那須高原TOWAピュアコテージ(那須郡那須町)

自然に囲まれたコテージや貸別荘など、多様なタイプから選べる♪

・超大型犬OK

・頭数制限なし

・部屋食

・ドッグラン

・温泉

・愛犬用メニュー

おすすめポイント

・多様な宿からニーズに合わせて選べる♪

・2,160m²の総天然芝の共用のドッグランあり♪

・那須のハイランドパークの入園料が無料に!

那須高原TOWAピュアコテージには、敷地内にさまざまなタイプの プライベートドッグラン付きの宿 が揃っています。ブランコ付きのレンガ調別荘や贅沢空間のリゾートハウス、広大なドッグラン付き、7名以上泊まれるコテージなど、ニーズに合わせて選べますよ♪

お友達と遊びたいわんこには、2,160m²の総天然芝の共用のドッグランがおすすめ。小型犬用スペースもあるので、小さいわんこも安心です。

那須ハイランドパークは、わんこも一緒に入園可能です。TOWAピュアコテージ宿泊特典として、入園料はなんと無料! わんこと一緒に楽しめるアトラクションもありますよ♪

飼い主さんのご感想(口コミ)

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介!

無印良品の家に泊まったよ!広くて快適だったよ♪

ウィル&ノエルちゃん@naru3des

https://odekake-wanko-bu.com/spot/towa_purecottages-2/

施設情報

<DATA>「那須高原TOWAピュアコテージ」

【住所】栃木県那須郡那須町高久乙3375

【公式HP】 https://www.pure-cottages.jp/

【アクセス】那須ICから車で20分 (最寄り駅:JR 那須塩原駅から無料送迎バスで約40分)

【参考価格】19,800円~(1名あたりの価格/2名宿泊時)

<DOG>愛犬情報

【施設種別】コテージ・一棟貸し

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】レストラン同伴OK

【部屋食プラン】部屋食プランあり

【ドッグラン】プライベートドッグランあり・ 共用ドッグランあり

【犬用メニュー】わんこメニューあり

【温泉】温泉あり

【愛犬料金】1頭1泊につき2,200円(税込)

【犬種条件】 超大型犬まで

【その他】

【栃木】ホテルフォレストヒルズ那須(那須郡那須町)

どこまでもわんこ目線でつくられた、静かな森の中に佇む愛犬ファーストのコテージホテル

・超大型犬OK

・頭数制限なし

・温泉付き

・部屋食

・ドッグラン

・愛犬用メニュー

おすすめポイント

・プライベートドックラン付きの部屋や温泉付きの部屋など多数♪

・全客室、わんこと一緒の入浴・ベッドでの添い寝OK!

・敷地内、いつでもどこでもわんこと一緒♪

わんこ目線で設計された一軒家タイプのお宿です。プライベートドックラン付きの部屋の他、わんこ用の露天風呂付きの部屋など多数用意されています♪ 全客室、わんこと一緒の入浴・ベッドでの添い寝OK!

敷地内には、那須最大級のテニスコー3面分の広大な共有のドッグランや雨の日でも遊べる屋根付きドッグラン、愛犬グッショップやライブラリー、わんこ同伴OKのカフェも♪

食事はお部屋食のほか、わんこ同伴レストランで本格的なフルコースも楽しめます。

飼い主さんのご感想(口コミ)

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介!

敷地内にあるわんこ用アスレチックもがんばったよ!

チップちゃん・ショコラちゃん@chipchocola0214

https://odekake-wanko-bu.com/spot/forest-hills/

施設情報

<DATA>「ホテルフォレストヒルズ那須」

【住所】栃木県那須郡那須町高久乙1880

【公式HP】 https://www.forest-hills.jp/

【アクセス】那須ICから車で20分 (最寄り駅:JR 那須塩原駅から車で30分)

【参考価格】24,200円~(1名あたりの価格/2名宿泊時)

<DOG>愛犬情報

【施設種別】コテージ・一棟貸し

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】レストラン同伴OK

【部屋食プラン】 部屋食プランあり

【ドッグラン】プライベートドッグラン・ 共用ドッグランあり

【犬用メニュー】わんこメニューあり

【温泉】温泉あり

【愛犬料金】1頭目無料(宿泊費に含まれる)2頭目は1泊につき2,200円(税込)

まとめ

関東には、愛犬がのびのびと楽しめるプライベートドッグラン付の客室がある宿がたくさんあります。周りを気にせず自由な時間を過ごせるプライベート空間で、思いきり走り回るわんこの姿を見ると自然と心がほぐれますよね。

宿泊中はマナーを守って、プライベートドッグラン付きの客室で愛犬と一緒に最高の思い出をつくりましょう♪