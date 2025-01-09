東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、コーディア、キューブがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、コーディア、キューブがS高

9日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数213、値下がり銘柄数349と、値下がりが優勢だった。



個別ではＣｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、キューブ<7112>がストップ高。ＢＴＭ<5247>、東京通信グループ<7359>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>、ｄｅｌｙ<299A>、デジタルプラス<3691>など10銘柄は昨年来高値を更新。ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ<7078>、モビルス<4370>、グローム・ホールディングス<8938>、エルテス<3967>、クリングルファーマ<4884>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｓａｐｅｅｔ<269A>が一時ストップ安と急落した。フォルシア<304A>、ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>、ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ<6561>、ベルトラ<7048>は昨年来安値を更新。ｖｉｓｕｍｏ<303A>、ＨＰＣシステムズ<6597>、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>、リボミック<4591>、アクセルマーク<3624>は値下がり率上位に売られた。



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