2025Ç¯¤Ï¤³¤ì¤¬Íè¤ë¡ªÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼ÂçÃíÌÜ¤Î¡ÖNEXT¥Ð¥º¤ê¥³¥¹¥á¡×
¡Ú2025Ç¯¥Ð¥º¤êÍ½ÁÛ¥³¥¹¥á¡¡Û¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡Ö¤à¤Á¤×¤ë¥Æ¥£¥ó¥È 07 ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ª¥ì¡×¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê770±ß¡Ë¡¿2025Ç¯1·î²¼½ÜÀè¹ÔÈ¯Çä
2024Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤2025Ç¯¤â¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤Æ¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡£¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¤âÊÑ¤ï¤é¤º¿Íµ¤¤òÂ³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥Ð¥º¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿°¤Ë¿¤Ó¡¢¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¸ú²Ì¤Ç¿°¤Î½Ä¥¸¥ï¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
07¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¡¼¥³¡¼¥é¥ë¡£È©ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¤¤¤ÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¡£¥Ô¥å¥¢¤ÇÍ¥¤·¤²¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î²¼½ÜÀè¹ÔÈ¯Çä¡£
¡Ú2025Ç¯¥Ð¥º¤êÍ½ÁÛ¥³¥¹¥á¢¡Û¥»¥¶¥ó¥Ì¡Ö¥°¥í¥¦¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê660±ß¡Ë¡¿2025Ç¯3·î¾å½ÜÈ¯Çä
¤³¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤â¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¸ú²Ì¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥ê¥Ã¥×¤Ç¥Ð¥º¤êÍ½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£´é¿§¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥³¡¼¥é¥ë·Ï¤Î¡Ö01 ¥³¡¼¥é¥ë¥á¥â¥ê¡¼¡×¤È¡¢È©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥í¡¼¥º·Ï¤Î¡Ö02 ¥ì¥¤¥¸¡¼¥í¡¼¥º¡×¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¼¾ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¿°¤Î½Ä¥¸¥ï¤â¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿°¤Î¾å¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¥³¡¼¥ÈÁØ¤¬¿§¤È¥Ä¥ä¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤ÇÌ©Ãå¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÉ¤ê¤¿¤Æ¤Î¿§¤ä¥Ä¥ä´¶¤¬¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡ý¡£2025Ç¯3·î¾å½ÜÈ¯Çä¡£
¡Ú2025Ç¯¥Ð¥º¤êÍ½ÁÛ¥³¥¹¥á£¡Û¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¡Ö¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à ¥Ô¥ó¥¯ ¥Æ¥£¥ó¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê2,600±ß¡Ë¡¿2025Ç¯1·î8ÆüÈ¯Çä
¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÈ¯¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¤ò2025Ç¯1·î8Æü¤è¤êÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËèÆü¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤ò¡¢¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à½Ö´Ö¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Á´5¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢°ìºÝ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡¢¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à ¥Ô¥ó¥¯ ¥Æ¥£¥ó¥È¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¸ý¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ä´¤Ç¡¢²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¾åÉô¤ÎÃæ¤Ë¥ê¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤ÉÅ·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬90%°Ê¾åÇÛ¹ç¤·¡¢¿°¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯¥Ð¥º¤êÍ½ÁÛ¥³¥¹¥á¤¡Û¡Ö¥»¥¶¥ó¥Ì ¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯ 02 ¥à¡¼¥É¥Ô¥ó¥¯¡×¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê781±ß¡Ë¡¿2025Ç¯2·î¾å½ÜÈ¯Çä
¥Á¡¼¥¯¤Ï·ì¿§´¶¤ò½Ð¤¹¤â¤Î¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬2024Ç¯¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï2025Ç¯¤âÂ³¤¯ÌÏÍÍ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥¯¤ÎÌò³ä¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤·ì¿§´¶¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ä¥Ä¥ä¤ÇÈ©¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥Ð¥º¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥¤¥ë¤ò¹âÇÛ¹ç¤·¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê´¼Á¡£È©¤Ë¤È¤±¤³¤à¤è¤¦¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤ËËË¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£3¿§¤Î¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤È1¿§¤Î¥Ñ¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢º®¤¼Êý¼¡Âè¤Ç¥Þ¥Ã¥È¡¢¥Ä¥ä»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥É¥Ô¥ó¥¯¤ÏÀäÌ¯¤ÊÀÄ¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£2025Ç¯2·î¾å½ÜÈ¯Çä¡£
¡Ú2025Ç¯¥Ð¥º¤êÍ½ÁÛ¥³¥¹¥á¥¡Û¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Þ¥ë¥Á¥¢¥¤¥º 09 ¥í¥¼¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡×¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê858±ß¡Ë¡¿2025Ç¯1·î²¼½ÜÀè¹ÔÈ¯Çä
¶áÇ¯¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬¥È¥ì¥ó¥É·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¾å¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡£¥Ð¥º¤êÍ½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±·Ï¿§¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢È©¤Î¼Á´¶¤Ë»÷¤»¤¿¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥é¥á¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î²¼½ÜÀè¹ÔÈ¯Çä¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£