【トミカ ランボルギーニコレクション】2月15日 発売予定価格:2,640円

タカラトミーは、ミニカー「トミカ ランボルギーニコレクション」を2月15日に発売する。価格は2,640円。

本商品は、イタリアの自動車メーカー・ランボルギーニのトミカを集めたギフトセット。「ウラカン STO」、「カウンタック LPI 800-4」、「シアン FKP 37」、「アヴェンタドール SVJ」の4台がセットになっており、ランボルギーニのスーパーカーのトミカが一気に手に入る。

セットのうち「シアン FKP 37」と「アヴェンタドール SVJ」の2台はサスペンションを装備。現在、通販サイト「Amazon」や「タカラトミーモール」などで予約受付が行なわれている。

ランボルギーニ ウラカン STO

ランボルギーニ カウンタック LPI 800-4

ランボルギーニ シアン FKP 37

ランボルギーニ アヴェンタドール SVJ

The "Lamborghini" and "Lamborghini Bull and Shield" trademarks, copyrights, designs and models are used under license from Autobomili Lamborghini S.p.A, Italy.

(C) TOMY