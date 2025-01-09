¾®6½÷»ù¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤¿Å¾¹»»þ¤Î¿É¤¤·Ð¸³¡¡¡Ö¼Ò²ñ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë±¿Æ°¡×ºîÊ¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡Í¥½¨¾Þ¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê
ÈÈºá¤äÈó¹Ô¤òËÉ¤®Î©¤ÁÄ¾¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë±¿Æ°¡×¤ÎºîÊ¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë½»¤à¾®³ØÀ¸¤ÎºîÉÊ¤¬Í¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢8Æü¤Ë³Ø¹»¤ÇÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÊ¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÏËèÇ¯¡¢Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é30ËüÅÀ°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÄÅ»ÔÎ©À¾¤¬µÖ¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î·ªÅÄÈþÎç¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢Í¥½¨¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ëÆüËÜBBSÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢É½¾´¾õ¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÊ¸¤Ë¤Ï¡¢Å¾¹»»þ¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¼«¤é¤Î·Ð¸³¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë²¹¤«¤¤µï¾ì½ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©¤«¤éÍ¥½¨¾Þ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅÊÝ¸î´Ñ»¡½ê¤Î±üÅÄ¹¬À¸½êÄ¹¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë²¹¤«¤¤¾ì½ê¤ò°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ºá¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤Ê¤É¤âºÆÈÈ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£