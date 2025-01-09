¡Ö¥â¥Á¥â¥Á¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡¡¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤Ú¤Ã¤¿¤ó¡¡±à»ù¤¬µÏ¤È±±¤ÇÌß¤Ä¤ÂÎ¸³
»°½Å¸©¸ÖÌîÄ®¤Î¤¿¤¤¤ê¤óÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤¿¤Á¤¬9Æü¡¢Ìß¤Ä¤¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÏ¡Ê¤¤Í¡Ë¤È±±¤ÇÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌß¤Ä¤¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯¾¯¤«¤éÇ¯Ä¹¤Þ¤Ç¤Î±à»ùÌó30¿Í¤Ç¤¹¡£
¼«Æ°¼ÖÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥Ä¥È¥è¥¿¥Î¥ô¥§¥ë»°½Å¤¬¡¢¿©°é¤äSDGs¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥Ä¥È¥è¥¿¥Î¥ô¥§¥ë»°½Å¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢¤¿¤¤¤ê¤óÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤¿¤Á¤ÈÅÄ¿¢¤¨¤ä¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìß¤Ä¤¤Ë¤ÏµîÇ¯10·î¤Ë±à»ù¤¿¤Á¤¬¼ý³Ï¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿ÌßÊÆÌó2.2¥¥í¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±à»ù¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢1¿Í¤º¤Ä¾®¤µ¤ÊµÏ¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤ªÌß¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ªÌß¤Ï¡¢¤¤ÊÊ´¤ä¤¢¤ó¤³¤Ê¤É4¼ïÎà¤ËÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¡¢±à»ù¤¿¤Á¤Ï¡¢¾®Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿¤Ä¤¤¿¤Æ¤Î¤ªÌß¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥â¥Á¥â¥Á¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤³¤â¤Á¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥Ä¥È¥è¥¿¥Î¥ô¥§¥ë»°½Å¤Î±Ê°æ½¨µ®ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿©Êª¤¬°é¤Ä»Ñ¤ä¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤É¤ó¤É¤ó»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£