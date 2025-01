ラスベガスで開催されている世界最大規模のテクノロジー見本市「CES 2025」の会場に、「Nintendo Switchの後継機」と称するモックアップが展示されました。モックアップを展示したのは周辺機器メーカーの「Genki」で、次世代機のコントローラーの特徴なども明かされています。Is this the Nintendo Switch 2? - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/8/24339396/nintendo-switch-2-genki-ces-2025

海外メディアのThe Vergeが撮影した「Nintendo Switchの後継機のモックアップ」の写真が以下。コントローラーのボタン配置はNintendo Switchとほぼ同一ですが、右側のコントローラーの下部に四角いボタンが追加されています。モックアップ(上)とSteam Deck OLED(下)の大きさを比べるとこんな感じ。厚さはこんな感じ。Nintendo Switchでは本体とJoy-Conがスライドレールで接続されており、「Joy-Con背面のボタンを押し込んでロックを解除し、スライドさせて取り外す」という取り外し手順でした。後継機では磁石を用いた接続方式に変化し、Nintendo Switchよりも大型化した取り外しボタンを押し込んで外す方式となるようです。取り外しボタンを押し込むと、以下の用にコントローラーの側面のロック機構が動きます。これで、磁石による簡単な付け外しと簡単に外れない安定性を両立しているというわけ。Genkiのエディ・ツァイCEOは「後継機のコントローラーは無理やり力をかければ取り外しボタンを押さずとも取り外し可能だが、通常の使い方をしていれば外れてしまうことはない」とコメントしています。また、ツァイCEOは「次世代機のコントローラーには光学式センサーが内蔵されており、別売りのアタッチメントと組み合わせてマウスのような機能を提供できる可能性がある」ともコメントしています。なお、ツァイCEOは次世代機の情報入手先を明らかにしていません。